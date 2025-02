Un tour nelle piazze per far conoscere il meglio del cibo made in Italy: è il “Food Village Coop”

Un tour di 15 tappe nelle piazze più belle d’Italia, da Nord a Sud, per valorizzare le tradizioni culinarie dei territori e scoprire l’identità e la cultura gastronomica italiana: è il “Food Village Coop”, un evento itinerante con corsi di cucina, degustazioni di vini a cura di Ais (Associazione Italiana Sommelier) e assaggi di prelibatezze, tutto gratuito.

Si parte oggi (14 febbraio) da Cesena, per poi salire a Trieste e proseguire regione dopo regione (da Perugia a Bari, da Genova a Viterbo, da Parma a Grosseto), in un tour itinerante con un truck protagonista principale, attorno a cui si snoda un format di eventi che si ripetono dal venerdì alla domenica. Si va dalla colazione all’aperitivo, con la formula degli assaggi. Più strutturate invece le lezioni di cucina e le degustazioni guidate: le prime, affidate allo chef Daniele Pasquariello, sono a numero limitato e di volta in volta avranno un tema dedicato. Nel caso della tappa di Cesena, ispirandosi alle regole della sostenibilità nel piatto, lo chef preparerà nella cucina a vista ricette green. In collaborazione con Ais (Associazione Italiana Sommelier) il percorso alla scoperta degli abbinamenti tra le più significative specialità gastronomiche ed i vini della nostra penisola, con una ricca selezione di 43 etichette.

