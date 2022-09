Una giornata tra i filari: torna “Cantine Aperte in Vendemmia” by Movimento Turismo del Vino

Una domenica trascorsa tra grappoli e filari, nell’atmosfera festosa della raccolta dell’uva: a settembre ed a ottobre torna l’appuntamento con “Cantine Aperte in Vendemmia”, uno degli eventi più attesi del Movimento Turismo del Vino.

Dopo tanti appuntamenti estivi nelle tante cantine italiane, proseguono anche in autunno le attività, tra degustazioni guidate, pranzi e cene in vigna, mostre e musica. Con un occhio di riguardo anche alle stelle: a partire dai weekend dell’8-9 ottobre e 21-22 ottobre, quando si potrà assistere allo sciame meteorico, un’autentica pioggia di meteore. Da non perdere poi l’eclissi parziale di sole, martedì 25 ottobre, oltre agli altri appuntamenti con stelle, pianeti e satelliti.

“Cantine Aperte in Vendemmia” promuoverà, come per gli altri eventi del Mtv, un consumo responsabile e sostenibile del vino grazie alla partnership con “Wine in Moderation” e Unione Italiana Vini. L’obiettivo è incentivare il pubblico, soprattutto più giovane, ad un approccio culturale e sensibile nei confronti del vino.

