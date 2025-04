Una guida ragionata per trasformare il cibo in un alleato di benessere e felicità

L’infiammazione cronica, oggi sempre più diffusa, si manifesta con sintomi spesso sottovalutati come stanchezza persistente, disturbi del sonno, dolorabilità diffusa e ritenzione idrica. È un campanello d’allarme che, se ignorato, può aprire la strada a patologie più gravi come malattie cardiovascolari, malattie autoimmuni e persino tumori. La buona notizia? È una condizione molto spesso reversibile, e il primo passo per contrastarla è adottare abitudini alimentari e stili di vita sani. “Medicina in Cucina - Stare meglio un boccone alla volta” di Giulia Ciccarelli (Mondadori, 248 pag, 18,50 euro) è una guida per trasformare il cibo in un alleato di benessere e felicità.

La dottoressa Giulia Ciccarelli - medico specialista in Medicina interna, ha improntato il suo percorso di studi sulla Nutrizione clinica e nel 2022 ha aperto la pagina Instagram @medicina_in_cucina, attraverso la quale condivide strategie e ricette per introdurre nella quotidianità abitudini alimentari sane e sostenibili.

In questo libro offre strategie e consigli pratici per combattere l’infiammazione cronica e i più comuni disturbi gastrointestinali. Con uno stile che unisce rigore scientifico e semplicità, ti guida alla scoperta degli alimenti più adatti a favorire un benessere duraturo, migliorare la concentrazione e il sonno, ridurre lo stress e ritrovare energia e forma fisica. Grazie alle sue ricette semplici e gustose, si impara a costruire abitudini alimentari sostenibili, senza perdere il piacere della buona cucina.

