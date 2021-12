Una membership da 6.000 dollari per 4 bottiglie di vino al mese ... per tutta la vita

Un abbonamento a vita, dal costo tutt’altro che esorbitante di 6.000 dollari, che garantisce ai suoi sottoscrittori 4 bottiglie di vino al mese, per sempre. È l’idea lanciata dalla californiana “Obvious Wines”, e-commerce del vino con una grande sensibilità per le produzioni sostenibili e fair trade: una “lifelong wine membership”, con cui i membri possono ordinare quattro bottiglie di vino dal sito web al mese, ogni mese, per il resto della loro vita. Senza alcuna limitazione: si possono scegliere tutte le etichette, anche le edizioni limitate, e le spese di spedizione e le tasse sono comprese. Decisamente un ottimo investimento, tanto che, secondo Jake Ralph, alla guida di “Obvious Wines”, “i membri vedranno un ritorno sul loro investimento in soli sette anni”. Difficile, invece, capire il ritorno per l’azienda californiana, visto che un ragazzo di 21 anni che oggi sottoscrivesse la “lifelong wine membership”, con l’aspettativa di vita Onu che in Usa parla di 79 anni per gli uomini, godrebbe di 2.784 bottiglie. Il che si traduce in una spesa di 2,15 dollari a bottiglia, a fronte di un prezzo minimo sull’e-commerce di 18 dollari. Di certo, è un’ottima pubblicità per la società fondata nel 2018 da Brice Baillie, difficile prevederne la sostenibilità economica in ottica futura.

