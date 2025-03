Un’opportunità unica per giovani chef: in palio un tirocinio nei migliori ristoranti del mondo

AAA giovani chef di talento di tutto il mondo cercasi: The World’s 50 Best Restaurants annuncia il ritorno della “50 Best Restaurants Scholarship”, in collaborazione con Parmigiano Reggiano. L’esperienza è aperta a chef di tutto il mondo con meno di 3 anni di esperienza in una cucina professionale o in ambienti simili. Al vincitore spetta un tirocinio in due dei migliori ristoranti del mondo, tra cui El Celler de Can Roca di Girona (Spagna), eletto The World’s Best Restaurant nel 2013 e 2015. Il secondo ristorante verrà svelato in seguito. Durante il periodo di tirocinio, il vincitore riceverà un contributo economico per le spese di soggiorno e per vivere al meglio le città ospitanti. I giovani chef potranno candidarsi sul sito dal 17 fino al 31 marzo 2025. La prima fase di selezione prevede l’invio da parte dei candidati di un breve video in cui si presentano e rispondono a domande sulla loro filosofia culinaria, visione e aspirazioni: il loro contributo sarà valutato da una giuria composta da rappresentanti senior di 50 Best. Seguiranno due ulteriori step, inclusa la creazione di una ricetta con Parmigiano Reggiano, che porteranno all'annuncio del vincitore.

I tre finalisti del programma parteciperanno ad un viaggio esclusivo in Italia per assistere alla cerimonia di The World’s 50 Best Restaurants. Nel corso dell’evento, che si terrà a Torino il 19 giugno 2025, sarà annunciato il vincitore della borsa di studio. Durante il soggiorno visiteranno anche l’Emilia-Romagna, terra d’origine del Parmigiano Reggiano: grazie ad un tour privato scopriranno da vicino la produzione di questo formaggio, celebre in tutto il mondo.

“Siamo entusiasti di ripresentare la prestigiosa 50 Best Restaurants Scholarship nel 2025 - dichiara William Drew, director of content di The World’s 50 Best Restaurants - è un’iniziativa che desideravamo fortemente reintrodurre e siamo particolarmente felici di collaborare con Parmigiano Reggiano, un brand che condivide il nostro impegno nel sostenere la prossima generazione di chef emergenti. Non vediamo l’ora di ricevere candidature da tutto il mondo per questa opportunità irripetibile, che aiuterà il vincitore a dare una svolta decisiva alla propria carriera”.

“Siamo orgogliosi di annunciare questa preziosa collaborazione con 50 Best - commenta Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano - per noi rappresenta un’occasione unica per entrare in contatto con i giovani chef, i futuri “ambassadors” del Parmigiano Reggiano, i quali continuano a scoprire nuovi modi per arricchire i loro piatti con il nostro formaggio. Il

Parmigiano Reggiano è un autentico simbolo dell’eccellenza italiana: non è solo un ingrediente che conferisce un carattere unico ai piatti, ma un vero protagonista della tavola, grazie al suo lungo processo di stagionatura, che dona al formaggio una straordinaria complessità di sapori”.

