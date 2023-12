Vendemmia da record in Gran Bretagna nel 2023: 20-22 milioni di bottiglie prodotte

Mentre in Italia, ma non solo, si è fatto i conti con una vendemmia 2023 difficile con cali importanti, c’è anche chi, pur partendo da volumi bassissimi, va controcorrente festeggiando un raccolto da record. È il caso della Gran Bretagna che, con una stima di 20-22 milioni di bottiglie, supera la proficua vendemmia del 2018 quando furono oltre 13 milioni le bottiglie prodotte. Numeri riportati da Wines of Great Britain (WineGB), l’associazione nazionale per l’industria vinicola inglese e gallese che abbraccia oltre 450 produttori con il report che è stato redatto dal Master of Wine Stephen Skelton.

Certamente i numeri della Gran Bretagna sono poca cosa rispetto a quelli prodotti dalle “super potenze” del vino mondiale (basti pensare che Francia e Italia producono, rispettivamente, 45,8 e 43,9 milioni di ettolitri di vino secondo Oiv, l’Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino) ma che, comunque, ci mostrano una realtà dinamica e con un interesse crescente verso il vino, impressione certificata da una superficie coltivata stimata quest’anno in 3.400 ettari contro i 1.677 del 2017 quando si produssero 5,3 milioni di bottiglie, non a caso sono cresciute anche le “vendemmiatrici” per le operazioni di raccolta.

La vendemmia 2023 in Gran Bretagna è stata sicuramente favorita da un andamento climatico ottimale , le quattro uve principali (Bacchus, Chardonnay, Meunier e Pinot Nero) hanno avuto una performance notevole. Vedremo se la spinta produttiva andrà di pari passo con quella dei consumi. Come riporta anche il magazine Uk “The Drink Business”, “tre quarti della produzione dei viticoltori inglesi sono destinati alla produzione di spumante, la quantità di vino frizzante che entrerà nelle cantine dalla vendemmia di quest’anno sarà di 16,5 milioni di bottiglie. Anche se si tratta di una piccola parte dei 100 milioni di bottiglie di Prosecco che gli inglesi consumano ogni anno, la produzione inglese di spumante di questa annata rappresenta quasi il 60% delle vendite di Champagne nel Regno Unito, che, nel 2022, ammontavano a 28 milioni di bottiglie”.

