Viaggio lungo l’Italia per selezionare il dream team de “La Città della Pizza” (Roma, 20-22 ottobre)

AAA super-pizzaioli cercasi: di nuovo al via le selezioni che puntano a creare il dream team che darà vita a “La Città della Pizza” 2023, edizione n. 8, dal 20 al 22 ottobre a Roma. Un tour di cinque tappe che daranno la possibilità a tanti pizzaioli di poter far conoscere la propria arte: da Milano (20 marzo), passando per Firenze (17 aprile), Napoli (22 maggio), Palermo (26 giugno) e Bari (lunedì 3 luglio).

Cinque sfide in cui la giuria, composta in primis dal giornalista ed enogastronomo Luciano Pignataro, Luciana Squadrilli e, di volta in volta nelle varie città, da grandi maestri pizzaioli, giornalisti e critici del settore, valuterà i concorrenti in gara sulla base di precisi parametri: aspetto, profumo, impasto, cottura, equilibrio, gusto complessivo, utilizzo degli ingredienti per il topping. Ad ogni pizzaiolo verrà richiesto di preparare due pizze: una tradizionale (margherita o marinara) e un cavallo di battaglia a scelta del concorrente. Da ognuna delle gare usciranno tre vincitori, che avranno diritto ad una postazione nell’appuntamento della capitale.

La prima call ai pizzaioli è già aperta: chiunque voglia iscriversi alle selezioni della tappa di Milano può andare sul sito, compilare il form e inviare la propria candidatura. I finalisti si ritroveranno direttamente a Roma, per un’edizione ricca di sorprese, che, oltre a loro, accoglierà un corposo panel di pizzaioli romani e grandi maestri impegnati in workshop, laboratori e top tasting.

“Dalla prima edizione “La Città della Pizza” ha sempre raccontato questo straordinario prodotto, coinvolgendo i migliori pizzaioli provenienti da tutte le regioni italiane - spiega Emiliano de Venuti, ideatore dell’evento “La Città della Pizza” - scelti attraverso una selezione operata dai nostri autori. Il rinnovamento 2023 risponde anche alle tante richieste che ci sono pervenute da moltissimi pizzaioli, che ci chiedevano di poter avere l’opportunità di partecipare alla nostra manifestazione. Le cinque tappe italiane ci consentiranno appunto di premiare coloro che avranno ottenuto i punteggi tecnici più alti tra quelli attribuiti dalla nostra giuria. Il tour di selezione non è solo un concorso, ma soprattutto la possibilità di mettere in luce i nuovi talenti della pizza, che non hanno ancora avuto la possibilità di farsi conoscere dal pubblico”. Le scorse edizioni sono state contrassegnate da migliaia di appassionati, centinaia di pizzaioli coinvolti, decine di migliaia di pizze consumate, oltre a corsi, convegni e appuntamenti per i più piccoli, tutti rigorosamente sold out.

