Vinexpo Paris e Wine Paris, archiviato il 2020, appuntamento al 2021, dal 15 al 17 febbraio

Vinexpo Paris e Wine Paris hanno appena chiuso i battenti, tra dibattiti sui trend di mercato, sui dazi, sulla Brexit, sulla sostenibilità sempre più importante per il mondo del vino, ma già si ricandidano in testa al calendario fieristico internazionale del vino per il 2021: l’appuntamento sarà nella capitale di Francia, dal 15 al 17 febbraio. Una fiera, quella francese, che, secondo i dati ufficiali degli organizzatori, ha raccolto 2.800 espositori da tutto il mondo, ed oltre 29.000 visitatori professionali, di cui due terzi dalla Francia, e gli altri da 125 Paesi del mondo, con Uk, Belgio e Stati Uniti in testa.

