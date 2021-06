Vino, birra e pesce trainano la spesa alimentare degli italiani: +2,9% nel primo trimestre 2021

L’emergenza Covid fa crescere al top del decennio la spesa alimentare delle famiglie, con un balzo del +2,9% nel primo trimestre del 2021 per effetto dei lockdown e delle restrizioni agli spostamenti che hanno spinto gli italiani tra le mura domestiche. Lo rivela un’analisi Coldiretti su dati Ismea, che evidenziano in controtendenza un andamento positivo degli acquisti alimentari rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, che non compensa tuttavia il crollo della ristorazione. A trainare la crescita sono soprattutto birra (+18,4%), vino (+14,5%, con l’aumento record degli spumanti del 55%) e le altre bevande alcoliche (+25,4%), segno, spiega Coldiretti, della tendenza degli italiani a spostare definitivamente tra le mura domestiche un rito consolidato e “consolatorio” sulle privazioni imposte dalla pandemia come l’aperitivo. Strettamente legato a quest’abitudine l’aumento di salumi (+8,4%) e formaggi freschi (+5,9%).

La spesa degli italiani nel 2021 premia anche il comparto ittico (+15%), trainato principalmente dal boom del pesce fresco (+28,5%) grazie al ritorno alle normali abitudini di spesa giornaliera, rispetto al lockdown quando le uscite erano molto più rare e non era dunque conveniente acquistare molto prodotto deperibile. Il trascorrere delle settimane in casa ha modificato progressivamente l’atteggiamento dei consumatori nei confronti del cibo con un graduale ridimensionamento dell’interesse iniziale con la pandemia per i prodotti conservabili (surgelati e scatolame) e da “scorta dispensa”. Il risultato è che sono i prodotti freschi sfusi a trainare la crescita dei consumi con un incremento del 3,7% (grazie al +6% della verdura fresca), contro il +2,5% dei prodotti confezionati.

Nella scelta dei luoghi di acquisto si assiste invece alla riscossa delle piccole botteghe di prossimità che si dimostrano essere le più dinamiche con un incremento dell’8%. La pandemia ha accelerato quel processo di “deglobalizzazione” in atto da qualche tempo, alimentando interesse e voglia di “mangiare vicino”. Dal globale al locale inteso come il negozio di vicinato, come mercato rionale ma anche quello contadino o direttamente in fattoria. L’emergenza Covid-19 ha determinato un sensibile aumento del numero delle imprese agricole che praticano la vendita diretta e, di conseguenza, il fatturato di questo canale che, nel 2020, ha superato i 6,5 miliardi di euro secondo l’Ismea.

Un risultato reso possibile dal fatto che l’Italia è l’unico Paese al mondo che può contare su una unica rete organizzata, Campagna Amica, che mette a disposizione delle famiglie 1.200 mercati contadini a livello nazionale sia all’aperto che al chiuso con una varietà di prodotti che, spiega la Coldiretti, vanno dalla frutta alla verdura di stagione, dal pesce alla carne, dall’olio al vino, dal pane alla pizza, dai formaggi fino ai fiori. Realtà in controtendenza alle drammatiche chiusure di negozi nelle città che contribuiscono a mantenere vivo il tessuto economico e sociale nelle aree urbane.

