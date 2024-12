Vino e charity, binomio vincente. I vini di Tua Rita protagonisti in Canada

1,5 milioni di dollari raccolti, con un tocco di grande vino italiano, per combattere l’atassia spastica autosomica recessiva di Charlevoix-Saguenay: tanto è il ricavato dell’asta di beneficenza andata in scena, il 28 novembre, a Montreal, in Canada, organizzata dalla Fondazione Ataxia Charlevoix-Saguenay, ente di beneficenza registrato a livello federale fondato nel 2006, che non ha dipendenti ed è sostenuto interamente da donazioni private e volontari per finanziare la ricerca scientifica sull’Arsacs. Tra i lotti protagonisti, composti da esperienze di fine dining in tutto il mondo, cimeli dello sport e, tra le altre cose, grandi vini, come quelli firmati da Tua Rita, una delle cantine italiane più prestigiose, e tra gli sponsor dell’evento, che ha portato alla causa 23.000 dollari con i grandi formati (Jeroboam) dei vini simbolo della cantina di Suvereto, il Redigaffi 2021 ed il Giusto di Notri 2021.

“Siamo molto fieri di aver contribuito a raccogliere fondi per la Fondazione Ataxia Charlevoix-Saguenay e di aver riscontrato così tanto apprezzamento per i nostri prodotti - ha commentato Stefano Frascolla, insieme alla moglie Simena Bisti, alla guida di Tua Rita - per l’occasione abbiamo donato dei lotti di Redigaffi e Giusto di Notri 2021 nei grandi formati, e bottiglie di Keir e Ansonica. Un’occasione importante dove abbiamo potuto rappresentare l’eccellenza vitivinicola italiana”.

