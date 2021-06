Vino & eventi: dal 17 al 19 settembre 2021 torna il “Weekend des Grands Crus” di Bordeaux

Mentre la campagna “en primeur” di Bordeaux 2020 procede a piccoli passi con qualche nuovo rilascio da parte degli Chateaux, in attesa dei movimenti dei più importanti, dalla Gironda arriva una notizia che testimonia la voglia di ripartire con i grandi eventi in presenza. Perchè seppur in un periodo decisamente insolito, l’Union des Grands Crus de Bordeaux ha annunciato che, dal 17 al 19 settembre 2021, andrà in scena il “Weekend des Grands Crus” n. 15, con le grandi degustazioni dei vini di 120 Grands Crus delle sponde della Garonna, aperte al pubblico degli appassionati, le cene esclusive nei più importanti Chateaux, ed il torneo di Golf “The Union Cup”.

Un periodo dell’anno diverso dal solito, rispetto ai consueti maggio o giugno, ma anche un messaggio di fiducia importante, che arriva da uno dei territori più prestigiosi al mondo, che punta a riaprire le proprie porte anche agli appassionati, vero motore del mercato del vino, per sancire quella che, speriamo, sarà l’uscita definitiva dai mesi difficili della Pandemia.

