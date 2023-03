“Vis à vis” con Kylie Minogue, regina del pop mondiale e produttrice di vini di successo

“La vita è piena di prime volte, e questa è la mia prima volta ad una fiera del vino. Per me quello del vino è un mondo nuovo, molto coinvolgente, affascinante e pieno di ispirazioni, mi sento come un bambina e ogni giorno imparo qualcosa di nuovo. Ho iniziato a fare il vino rosé perché mi piaceva berlo, ed un giorno, con il calice in mano, mentre la luce filtrava dalla finestra, mi sono detta che mi sarebbe piaciuto produrre un mio rosé, e poi ho avuto la fortuna di trovare tanti partner importanti e bravissimi, come Zonin per il Prosecco Rosé, un produttore fantastico”. Così Kylie Minogue, superstar internazionale della musica pop (con 80 milioni di dischi venduti, 34 “Top 10” e 7 singoli al n. 1 delle classifiche mondiali), e da qualche tempo firma di vini che hanno conquistato il mercato mondiale, con i Kylie Minogue Wines che hanno venduto oltre 8 milioni di bottiglie in 31 Paesi del mondo, e con il Prosecco Rosé che è il primo Prosecco Rosé di marca venduto nel Regno Unito, con 8,9 milioni di sterline di vendite, il 46% in più del suo concorrente più vicino (dati Nielsen EPOS in Total UK Off-Trade 52 settimane, terminate il 27 agosto 2022). E che WineNews ha incontrato a “ProWein”, a Düsseldorf, in una chiacchierata in cui la pop star australiana ha raccontato il suo rapporto con il vino (insieme a Paul Schaafsma, ad Benchmark Drinks, distributore e sviluppatore di marchi con sede a Londra, fondato nel 2018, che ha sviluppato la linea dei vini della cantante).

“Dopo una lunga carriera nella musica (che continua, ndr), ora ho più tempo per dedicarmi a me stessa e alle cose che mi appassionano e mi coinvolgono in maniera importante, come il vino. Di cui curo molto, personalmente, anche il packaging”. Vini, quelli di Kylie Minogue, nati per passione e per raggiungere il maggior numero di persone possibili, come del resto è lo spumante rosé alcol free lanciato di recente.

“Mi piace pensare di coinvolgere più persone possibile nel mio mondo, e anche pensare che chi non beve alcolici possa condividere un momento di festa o un brindisi, senza essere escluso perché non vuole o non può bere alcol, come per esempio le donne incinta”.

In ogni caso, quello dei vini di Kylie Migue è stato un successo enorme, più forte dei vini prodotti da qualsiasi altro cantante, attore e personaggio famoso, la cui lista è lunghissima. E quindi viene da chiedersi se ci saranno altre novità in futuro. “Non vogliamo correre prima di aver imparato a camminare. Abbiamo prodotto il primo rosé poco prima del primo lockdown - spiega Kylie - speravamo di fare bene ma non pensavo ad un successo così grande, forse lo desideravo ma non lo pensavo possibile in tempi così brevi. Abbiamo vini italiani, come il Prosecco, francesi dalla Côtes de Provence e dalle Terres du Midi, e ora anche australiani, dalla Yarra Valley (un Pinot Noir) e da Margaret River (uno Chardonnay), e per me che sono australiana fare qualcosa legato alla mia terra era importante”. Ma come ha detto Kylie Minogue, la vita è piena di prime volte, di sorprese e novità ...

Focus - I numeri di Kylie Minogue, tra musica e vino

Da quando The Loco-Motion ha raggiunto la vetta delle classifiche nel 1987, diventando il singolo più venduto del decennio in Australia, Kylie Minogue ha venduto oltre 80 milioni di dischi, ottenendo 34 Top Ten e 7 Numeri Uno. Oggi è riconosciuta a livello mondiale per il suo lavoro nella musica, nella recitazione e nella moda. Nel 2008 Kylie è stata insignita di un Obe (Officer of the Order of the British Empire) per i servizi resi alla musica e della più alta onorificenza culturale del governo francese, Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, per il suo contributo all'arricchimento della cultura francese. Nel 2019 ha stabilito l'attuale record di esibizione più seguita di sempre a Glastonbury, con oltre 3,9 milioni di persone sintonizzate. In occasione del suo compleanno, il 28 maggio 2020, Kylie ha lanciato Kylie Minogue Wines in esclusiva con il distributore londinese Benchmark Drinks. Kylie Minogue Wines ha venduto oltre 8 milioni di bottiglie (pari a oltre 40 milioni di bicchieri di Kylie Minogue Wine versati) ed è disponibile in 31 Paesi in negozi famosi come wine.com, Tesco, Sainsbury's e Harvey Nichols.

Il Prosecco Rosé di Kylie Minogue Wines è il primo Prosecco Rosé di marca venduto nel Regno Unito, con 8,9 milioni di sterline di vendite, il 46% in più del suo concorrente più vicino (fonte: Vendite Nielsen Epos in Total Uk Off-Trade 52 settimane, terminate il 27 agosto 2022). Con numerosi riconoscimenti, tra cui tre ori ai prestigiosi “Drinks Business Wine” e il premio come Miglior Côtes de Provence Rosé e Zero Percent Alcohol ai “Peoples Choice Wine Awards” 2023, e con una distribuzione ormai in 31 Paesi, il marchio si sta rafforzando sempre di più in collaborazione con Benchmark Drinks. Il 6 giugno 2022, Kylie Minogue Wines è stata ufficialmente lanciata negli Stati Uniti su wine.com con una performance molto speciale al Café Carlyle. In poco meno di tre anni, il marchio ha ottenuto un notevole successo con un portafoglio di 9 vini, tra cui le collezioni Rosé e Prosecco Rosé più vendute nel Regno Unito. Il Côtes de Provence Rosé viene inoltre versato in alcuni dei migliori locali del mondo, tra cui Annabel's a Londra e il Bemelmans Bar del Carlyle Hotel di New York.

