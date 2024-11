“Wine Star Award” 2024 by “Wine Enthusiast”, a Sandro Boscaini il “Lifetime Achievement of the Year”

Sandro Boscaini, alla guida di Masi Agricola, uno degli imprenditori che hanno fatto grande il territorio della Valpolicella nel mondo, e non solo, tra i pionieri che hanno fatto conoscere la qualità del vino italiano nel mondo, quando questo non era scontato, è il “Lifetime Achievement of the Year” nei prestigiosi “Wine Star Award” 2024 di “Wine Enthusiast” (le cui firme dall’Italia sono Danielle Callegari e Jeff Porter), che hanno già incoronato, in questa edizione, la Franciacorta come “International Wine Region of the Year” 2024.

“Il premio alla carriera di “Wine Enthusiast” è per me un onore immenso, che condivido con la mia famiglia, con tutti i collaboratori di Masi, con la mia terra e i suoi operatori vitivinicoli”, ha commentato, a WineNews, Sandro Boscaini, che è stato anche presidente Federvini, ed è stato nominato Cavaliere del Lavoro nel 2016. “Ho sempre creduto nella forza del vino come primo ambasciatore della cultura di un territorio; ho lavorato affinché l’Amarone diventasse il simbolo della Valpolicella, della cultura delle Venezie e dell’eccellenza italiana nel mondo. Questo premio rafforza il mio impegno di tanti anni e sprona me e i miei familiari a prendersi cura, custodire e difendere il vino, nel rispetto dell’antico motto di casa Masi “nectar angelorum hominibus” (nettare degli angeli per gli uomini)”.

Copyright © 2000/2024