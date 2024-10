“Wine Enthusiast”: la Franciacorta è la “International Wine Region of the Year 2024”

La Franciacorta è la “International Wine Region of the Year 2024” per i “Wine Star Awards” by “Wine Enthusiast”, uno dei riconoscimenti più importanti assegnati dalla celebre rivista Usa (riservato ai territori vinicoli del mondo, al di fuori dagli States, ndr). Un premio che conferma il valore del percorso di un territorio, delle sue imprese e del suo Consorzio, e che, in pochi anni, è stato capace di diventare un punto di riferimento qualitativo ed economico della spumantistica metodo classico del Belpaese e del mondo.

“Questo riconoscimento ci riempie di orgoglio e ci motiva a continuare sulla strada che abbiamo intrapreso, con ancora più determinazione”, ha dichiarato Silvano Brescianini, presidente del Consorzio Franciacorta. Che ha aggiunto: “sappiamo che il lavoro da fare è ancora lungo, ma i risultati che stiamo raggiungendo, anche a livello internazionale, ci stimolano a lavorare rispettando la terra, con l’obiettivo di consolidare la posizione di Franciacorta come punto di riferimento globale per i vini spumanti di alta qualità”. Questo riconoscimento, spiega il Consorzio, “non solo rafforza Franciacorta come leader nel vino italiano, ma aumenta significativamente la sua visibilità nel mercato statunitense e globale, aprendo la strada a nuove opportunità di collaborazione e crescita. Franciacorta si conferma così ambasciatore dell’eccellenza italiana e riferimento nel mondo del vino di alta qualità”.

Una testimonianza di valore preziosa, quella di “Wine Enthusiast” per il Franciacorta, territorio relativamente giovane come la Franciacorta, che oggi mette insieme 3.000 ettari di vigneto, 123 cantine, per 20 milioni di bottiglie, ed un giro d’affari stimato di 500 milioni di euro, con vini posizionati nell’alto di gamma del mercato, nonché uno dei territori di maggior successo per l’enoturismo. Con una reputazione territoriale e del brand Franciacorta che si sta affermando sempre di più, in Italia, dove è il grosso del mercato della denominazione, ma anche nel mondo, dove sta crescendo, anche grazie ad una strategia di comunicazione che vede da un lato investire in grandi eventi, di territorio e non solo, ancorati ovviamente al vino, ma anche al divertimento, allo sport, alla moda, al buon cibo e non solo, e aperti alla grande partecipazione di un pubblico variegato e trasversale, e dall’altro la partnership con grandi eventi di caratura internazionale. Come ha ben raccontato, nei giorni scorsi, la concomitanza del “Festival Franciacorta”, nel territorio, e l’iniziativa di promozione che ha portato le bollicine della Franciacorta, ma anche le sue eccellenze gastronomiche, a Los Angeles, per i celeberrimi “Emmy Awards”, gli Oscar della Tv americana, di cui il Franciacorta è “Official Sparkling Wine”, passando per la partnership con la Guida Michelin Italia, di cui il territorio è stato “Partner Destination” negli ultimi anni, e ora che la Guida Rossa si sposta a Modena, continuerà ad essere “Sparkling Wine Partner” ed a sostenere il premio “Miglior Sommelier”, sulla scia della partnership, anch’essa triennale, che il Consorzio del Franciacorta ha stretto con la Guida Michelin negli Stati Uniti nel giugno 2024.

Un territorio che guarda compatto al futuro, tra investimenti in qualità, in promozione di alto livello ed in sostenibilità. “Questo impegno costante per la qualità, la sostenibilità e l’innovazione lungimirante è ciò che distingue la Franciacorta, non solo come prima regione spumantistica d’Italia, ma anche come leader sulla scena mondiale. Guardando al futuro, la Franciacorta continuerà a brillare, spinta dalla passione per l’eccellenza e dal profondo legame con la terra che lo rende possibile. Questo è il motivo per cui “Wine Enthusiast” è orgogliosa di presentare il “ Wine Star Award” 2024 di Wine Region of the Year”, commenta Jeff Porter, firma dall’Italia per la rivista americana (insieme a Danielle Callegari). Il riconoscimento sarà ufficialmente celebrato il 27 gennaio 2025 al Westin St. Francis di San Francisco nel “Black Tie Gala”, e verrà raccontato nel numero “Best of Year” by “Wine Enthusiast”. Un premio al territorio che, peraltro, segue di un anno esatto quello assegnato da “Wine Enthusiast” a Ca’ del Bosco, una delle cantine simbolo del territorio, guidata da Maurizio Zanella, come “European Winery of the Year” nel 2023.

