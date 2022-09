“Wine Star Awards” n. 23 by Wine Enthusiast: ecco gli italiani candidati

L’Abruzzo, sull’onda della riforma delle sue tante denominazioni, che ne ha semplificato la comunicazione all’estero, è tra i candidati a “Wine Region of the Year” dei “Wine Star Awards” n. 23 by Wine Enthusiast, uno dei più ambiti riconoscimenti del vino in Usa, assegnati ogni anno dalla celebre rivista americana, di scena il 30 gennaio, a San Francisco (ma i vincitori saranno annunciati il 3 novembre).

“Questo riconoscimento colloca il nostro territorio ai vertici di una così prestigiosa graduatoria”, commenta Valentino Di Campli, presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo. “Il fatto di essere arrivati alla nomination conferma i frutti positivi del lavoro di promozione e di accreditamento dell’Abruzzo del vino in un mercato storicamente così importante a livello mondiale come quello statunitense, condotto in questi anni con costanza e determinazione attraverso una fitta attività di pubbliche relazioni, incoming e promozione del territorio”.

Non è, però, certo l’unica nomination per il vino italiano, che vede in corsa due aziende nella categoria “European winery of the Year”: Pasqua Vigneti e Cantine, la griffe dell’Amarone guidata da Riccardo Pasqua, che ha puntato forte sull’innovazione al fianco della tradizione e sul mecenatismo; e Vigneti Massa, la cantina di Walter Massa, l’iconico vignaiolo che ha salvato dall’oblio il Timorasso, diventato oggi un vitigno di riferimento per tutta la produzione bianchista del territorio dell’alessandrino. Parla italiano anche Alessandro Angelini, candidato nella categoria “Wine Executive of the Year” e alla guida di “Etchica Wines”, uno dei più influenti importatori di vino italiano in Usa, Canada ed Asia, fondata in Florida, e che Oltreoceano importa aziende di primissimo piano, da Bellavista a Cafaggio, da Lavis a Mirafiore, da Sella & Mosca a Vespa, solo per citarne alcune.

