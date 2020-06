World Milk Day, oggi si celebrano latte, burro, yogurt e formaggi, protagonisti del lockdown

Ingrediente fondamentale di moltissime ricette Made in Italy, nonché alimento che accompagna molte persone dall’infanzia all’età adulta, il latte rappresenta una parte fondamentale della Dieta Mediterranea, e anche per questo la Fao, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’agricoltura e l’alimentazione, ha deciso nel 2001 di dedicargli una Giornata Internazionale, che ricade proprio oggi, 1 giugno. In tutto il mondo si celebra quindi la Giornata Mondiale del Latte, e come ricorda Confagricoltura, in Italia in piena Fase 2 dell’emergenza Covid-19, che in qualche modo a riportato sotto ai riflettori l’importanza che latte, yogurt, burro, latticini e formaggi hanno nel carrello della spesa degli italiani. I consumi e le modalità di approvvigionamento però sono cambiati rapidamente: si è scelto il latte UHT a lunga durata e spesso i prodotti lattiero-caseari sono stati consegnati con sistemi di delivery (la spesa online secondo Ismea è cresciuta del 160% su base annua).



Il latte vaccino, sottolinea ancora Confagricoltura, è il simbolo del settore lattiero-caseario: l’Italia ne produce circa 12 milioni di tonnellate all’anno, e ha una filiera che, tra fase primaria e trasformazione, rappresenta un valore prodotto di 20 miliardi di euro, di cui circa un quarto attribuibile alla produzione agricola. I prodotti lattiero caseari incidevano per oltre il 7% sull’export agroalimentare nazionale e la filiera vuole tornare ad acquisire e ad accrescere quella quota di mercato.



Nel lockdown in Italia, le difficoltà legate alla chiusura del canale HoReCa hanno sicuramente penalizzato i produttori che non hanno potuto compensare il crollo della domanda di hotel, ristoranti ed altri pubblici esercizi; ne hanno risentito soprattutto il mercato del latte in generale (-25% quotazioni latte “spot”) e dei formaggi “tipo grana” (calo quotazioni di Grana Padano e Parmigiani di -10 e -20%, ma anche maggiore).

