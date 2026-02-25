“World’s Best Sommeliers’ Selection” 2026, Italia al top con 20 etichette su 115

L’Italia del vino, con 20 vini su 115 totali in classifica - con “triplette” per Ceretto, tra le griffe storiche del Barolo e delle Langhe, il Gruppo Mezzacorona (tra Trentino e Sicilia), una delle cooperative più virtuose d’Italia, e Arianna Occhipinti, tra le più famose cantine di Sicilia, e “doppiette” per Ruffino, tra le più importanti cantine di Toscana (del gruppo Constellation Brands) e per la peculiare Tenuta del Paguro, in Emilia-Romagna, celebre per l’affinamento dei suoi vini in mare - è ancora al vertice della “World’s Best Sommeliers’ Selection” 2026, la speciale selezione frutto delle scelte di 29 sommelier e direttori enologici provenienti da alcuni dei ristoranti più rinomati al mondo, tutti compresi nella celebre classifica della “The World’s 50 Best Restaurants” (tra cui, per i ristoranti italiani, Matteo Bernardi de Le Calandre di Rubano della famiglia Alajmo, Jacopo Dosio del Piazza Duomo di Alba di Enrico Crippa con la famiglia Ceretto, e Lukas Gerger dell’Atelier Moessmer di Norbert Niederkofler a Brunico), con una giuria guidata da Kristell Monot, presidentessa World’s Best Sommeliers’ Selection 2026.

E così, in una classifica mondiale che vede nel complesso l’Italia come Paese più premiato (anche se le cantine più premiate, con quattro vini a testa, sono Lingua Franca dall’Oregon, in Usa, Quinta do Vallado dal Douro in Portogallo, e Vik, dalla Valle del Cachapoal, in Cile, già premiata come “The World Best Vineyard” 2025, ndr), sono tre le cantine italiane, o i gruppi, rappresentate con tre vini. Come Ceretto, appunto, con il Barolo Brunate 2021, il Barbaresco Asili 2014 ed il Barolo Bricco Rocche 2021; e ancora, Arianna Occhipinti, con SM 2024, il Frappato 2023 ed il Grotte Alte Cerasuolo di Vittoria 2021, mentre c’è la Sicilia, insieme al Trentino Alto Adige, anche nel trittico firmato dal Gruppo Mezzacorona con il Trentodoc Rotari Flavio 2026 di Cantina Rotari, il Musivum Teroldego Rotaliano 2019 di Mezzacorona ed il Feudo Arancio Hedonis 2022 di Feudo Arancio. Mentre, con due vini a testa, ci sono Ruffino, con il Chianti Classico Gran Selezione Romitorio di Santedame 2022, e l’Igt Toscana Alauda 2021, e la Tenuta del Paguro, con i suoi “underwater wines”, l’Homarus 2021 e l’Ostrea in fundo 2023. Ancora, con un vino a testa, l’Italia è in classifica con il Solengo Igt Toscana 2021 di Argiano (la splendida tenuta di Montalcino dell’imprenditore brasiliano André Esteves diretta da Bernardino Sani, ndr), il Barolo Riserva 2016 di Marchesi di Barolo, custode con la famiglia Abbona della storia del grande rosso, il Grave di Stecca Brut 2018 di Nino Franco, uno dei nomi di riferimento di Valdobbiadene, e ancora il Gavi di Gavi Limited Edition 2021 de La Scolca guidata da Chiara Soldati, Il Ruggine 2021 di Clara Marcelli, dalle Marche, l’Erbaluce di Caluso Rend Nen 2022 di Luca Leggero Villareggia, e l’Igt Sicilia donnacricri 2023 di Viabizzunoagricola.

“Siamo entusiasti di riproporre la “World’s Best Sommeliers’ Selection” nel 2026: con oltre 100 vini provenienti da 16 Paesi, la selezione finale riflette l’incredibile diversità del panorama vinicolo mondiale, dai classici più apprezzati alle nuove audaci realtà nel campo della produzione vinicola. La selezione rimane un punto di riferimento affidabile per i professionisti del settore in tutto il mondo, e siamo orgogliosi di fornire questa piattaforma dove i sommelier più talentuosi del mondo possono riunirsi per definire il futuro del vino”, spiega un portavoce della selezione. Dietro all’Italia, con 20 vini, si piazzano gli Stati Uniti con 17 etichette, e poi il Portogallo con 17, davanti a Spagna e Argentina con 12, e Francia e Cile con 8, e ancora vini da Uruguay (5), Germania (3), Repubblica Ceca (3), Canada (2), Georgia (2) e Grecia (2) e, uno a testa, da Sudafrica, Nuova Zelanda e Brasile.

Focus - La “World’s Best Sommeliers’ Selection” 2026

Almaviva Winery - Almaviva 2018 - Cile - Valle del Maipo

Almaviva Winery - Almaviva 2021 - Cile - Valle del Maipo

Aperture Cellars - Aperture Cabernet Sauvignon 2023 - Stati Uniti - California

Aperture Cellars - Aperture Sauvignon Blanc 2024 - Stati Uniti - California

Argiano - Solengo Igt Toscana 2021 - Italia - Toscana

Arianna Occhipinti - SM 2023 - Italia - Sicilia

Arianna Occhipinti - Il Frappato 2023 - Italia - Sicilia

Arianna Occhipinti - Grotte Alte - Cerasuolo di Vittoria 2021 - Italia - Sicilia

Bodega Bouza - Riesling Viñedo Pan de Azúcar 2024 - Uruguay - Maldonado

Bodega Garzón - Single Vineyard Albariño 2024 - Uruguay - Maldonado

Bodega Garzón - Single Vineyard Tannat 2023 - Uruguay - Maldonado

Bodega Puerta del Abra - Chardo Velo de Flor 2020 - Argentina - Provincia di Buenos Aires

Bodegas Espinosa de los Monteros - Amontillado Vors - Spagna - Jerez-Sherry

Bodegas Faustino - Faustino I Gran Reserva Blanco 2021 - Spagna - La Rioja

Bodegas Montecillo - Viña Monty Graciano Reserva 2019 - Spagna - La Rioja

Bodegas Salentein - Primus Chardonnay 2022 - Argentina - Mendoza

Bodegas Salentein - Single Vineyard La Pampa´97 2021 - Argentina - Mendoza

Bodegas Ysios - Ysios Finca Lagunazuri 2021 - Spagna - La Rioja

Cantina Rotari - Rotari Flavio 2016 - Italia - Trentino-Alto Adige

Casa Ferreirinha - Vinha Grande Red 2022 - Portogallo - Douro

Casa Ferreirinha - Quinta da Leda Red 2022 - Portogallo - Douro

Casa Tés - Grama Branco 2024 - Brasile - San Paolo

Catena Zapata - Birth of Cabernet 2021 - Argentina - Mendoza

Ceretto - Barolo Brunate 2021 - Italia - Piemonte

Ceretto - Barbaresco Asili 2014 - Italia - Piemonte

Ceretto - Barolo Bricco Rocche 2021 - Italia - Piemonte

Champagne Frerejean Frères - VV26 Grand Cru NV - Francia - Champagne

Champagne Gounel Lassalle - Parcellaire Les Agneaux NV - Francia - Champagne

Château d’Esclans - Les Clans 2024 - Francia - Provenza

Château d’Esclans - Garrus 2024 - Francia - Provenza

Château Smith Haut Lafitte - Château Smith Haut Lafitte Blanc 2022 - Francia - Bordeaux

Chivite - Colección 125 Gran Vino Blanco 2023 - Spagna - Navarra

Clara Marcelli - Ruggine 2021 - Italia - Marche

Clos Apalta - Prelude 2023 - Cile - Valle del Colchagua

Colomé - El Arenal Malbec Single Vineyard 2022 - Argentina - Salta

Daou Vineyards - Cabernet Sauvignon 2022 - Stati Uniti - California

Daou Vineyards - Reserve Cabernet Sauvignon 2022 - Stati Uniti - California

Daou Vineyards - Estate Soul of a Lion 2021 - Stati Uniti - California

Feudo Arancio - Feudo Arancio Hedonis 2022 - Italia - Sicilia

Freeman Vineyard & Winery - Yu-ki Estate Pinot Noir 2022 - Stati Uniti - California

Gonzalez Byass - Tio Pepe en Rama 2025 - Spagna - Sherry-Jerez

Gurdau - Sekt 36m 2021 - Repubblica Ceca - Moravia

Gurdau - Riesling Stará Hora 2022 - Repubblica Ceca - Moravia

Gurdau - Veltliner Vinohrádky 2023 - Repubblica Ceca - Moravia

Justino’s - Verdelho Frasqueira 1997 - Portogallo - Madera

Justino’s - Malvasia 50 Years Old - Portogallo - Madera

Karthäuserhof - Karthäuserhofberg GG 2023 - Germania - Mosella

Ktima Gerovassiliou - Malagousia 2024 - Grecia - Macedonia

Ktima Gerovassiliou - Avaton 2022 - Grecia - Macedonia

La Scolca - Gavi di Gavi Limited Edition 2021 - Italia - Piemonte

Lingua Franca - Sisters Chardonnay 2023 - Stati Uniti - Oregon

Lingua Franca - Estate Chardonnay 2023 - Stati Uniti - Oregon

Lingua Franca - The Plow Pinot Noir 2023 - Stati Uniti - Oregon

Lingua Franca - Estate Pinot Noir 2023 - Stati Uniti - Oregon

Luca Leggero Villareggia - Erbaluce di Caluso Docg Rend Nen 2022 - Italia - Piemonte

Madame Veuve Point - Rully Blanc 2023 - Francia - Borgogna

Marchesi di Barolo - Barolo Riserva 2016 - Italia - Piemonte

Mas de Daumas Gassac - Grand Vin 2016 - Francia - Linguadoca-Rossiglione

Merum Priorati - Desti 2022 - Spagna - Catalogna

Mezzacorona - Musivum Teroldego Rotaliano 2019 - Italia - Trentino-Alto Adige

Mission Hill Family Estate - Oculus 2020 - Canada - Columbia Britannica

Mission Hill Family Estate - Terroir Collection Cabernet Franc 2022 - Canada - Columbia Britannica

Nino Franco Spumanti - Grave di Stecca Brut 2018 - Italia - Veneto

Pago de Carraovejas - Pago de Carraovejas 2023 - Spagna - Castiglia e León

Pago de Carraovejas - El Anejon 2021 - Spagna - Castiglia e León

Pago de Carraovejas - Cuesta de las Liebres 2021 - Spagna - Castiglia e León

Peralada - Perelada Garrigal Vinyes Velles 2023 - Spagna - Catalogna

Pere Ventura - Gran Vintage 2016 - Spagna - Cava

Perissos Vineyard and Winery - Picpoul Blanc 2023 - Stati Uniti - Texas

Perissos Vineyard and Winery - Aglianico 2022 - Stati Uniti - Texas

Pyros Wines - Vineyard Block N° 4 Malbec 2022 - Argentina - San Juan

Quinta da Côrte - TNX Douro 2021 - Portogallo - Douro

Quinta das Carvalhas - Vinhas Velhas 2021 - Portogallo - Douro

Quinta de Azevedo - Loureiro Escolha White 2024 - Portogallo - Minho VR

Quinta de Soalheiro - Granit 2024 - Portogallo - Vinho Verde

Quinta de Soalheiro - Reserva 2023 - Portogallo - Vinho Verde

Quinta do Crasto - Tinta Roriz 2017 - Portogallo - Douro

Quinta do Crasto - Tawny 30 Years Old - Portogallo - Porto

Quinta do Vallado - Vallado Reserva Branco 2024 - Portogallo - Douro

Quinta do Vallado - Vallado Field Blend Reserve 2022 - Portogallo - Douro

Quinta do Vallado - Vinha da Coroa 2022 - Portogallo - Douro

Quinta do Vallado - Vinha da Granja 2022 - Portogallo - Douro

Quinta dos Carvalhais - Encruzado White 2023 - Portogallo - Dão

Riccitelli Wine - Old Vines from Patagonia Semillon 2024 - Argentina - Patagonia

Robert Mondavi Winery - Reserve Cabernet Sauvignon 2022 - Stati Uniti - California

Rose Family Estate - Wairau River Sauvignon Blanc 2025 - Nuova Zelanda - Marlborough

Ruffino - Chianti Classico Gran Selezione Romitorio di Santedame 2022 - Italia - Toscana

Ruffino - Alauda 2021 - Italia - Toscana

Rutini - Apartado Nature 2017 - Argentina - Mendoza

Rutini - Single Vineyard Gualtallary Chardonnay 2023 - Argentina - Mendoza

Rutini - Single Vineyard Altamira Malbec 2021 - Argentina - Mendoza

Sacromonte - Quiebre 2023 - Uruguay - Maldonado

Sacromonte - Deux Revês, Uné Destinée 2023 - Uruguay - Montevideo

Sandeman - Vintage Port Quinta do Seixo 2022 - Portogallo - Douro

Sandeman - Tawny Port 20 Years Old - Portogallo - Douro

Schloss Johannisberg - Orangelack Kabinett 2024 - Germania - Renovia

Shumi Winery and Estate - Kisi Qvevri Iberiuli 2022 - Georgia - Cachezia

Shumi Winery and Estate - Salome 2022 - Georgia - Cachezia

Tenuta Del Paguro - Ostrea in fundo 2023 - Italia - Emilia Romagna

Tenuta Del Paguro - Homarus 2021 - Italia - Emilia Romagna

Tokara Wine & Olive Estate - Tokara Reserve Collection Cabernet Sauvignon 2022 - Sudafrica - Stellenbosch

Trapiche Winery - Trapiche Iscay 2022 - Argentina - Mendoza

Uplift Vineyard - Viognier 2024 - Stati Uniti - Texas

Uplift Vineyard - Aglianico 2023 - Stati Uniti - Texas

Veuve Clicquot - Veuve Clicquot La Grande Dame 2018 - Francia - Champagne

Viabizzunoagricola - donnacricri 2023 - Italia - Sicilia

Vik - La Piu Belle 2022 - Cile - Valle del Cachapoal

Vik - Milla Cala 2022 - Cile - Valle del Cachapoal

Vik - STONEVIK 2024 - Cile - Valle del Cachapoal

Vik - VIK 2022 - Cile - Valle del Cachapoal

Viña Don Melchor - Don Melchor 2021 - Cile - Valle del Maipo

Weingut Korrell - Kreuznacher Paradies Riesling 2021 - Germania - Nahe

William Chris Vineyards - Boxing Rabbit Cuvee 2023 - Stati Uniti - Texas

William Chris Vineyards - Hunter 2023 - Stati Uniti - Texas

Zuccardi Valle de Uco - Concreto Malbec 2023 - Argentina - Mendoza

