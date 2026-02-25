“World’s Best Sommeliers’ Selection” 2026, Italia al top con 20 etichette su 115

L’Italia del vino, con 20 vini su 115 totali in classifica - con “triplette” per Ceretto, tra le griffe storiche del Barolo e delle Langhe, il Gruppo Mezzacorona (tra Trentino e Sicilia), una delle cooperative più virtuose d’Italia, e Arianna Occhipinti, tra le più famose cantine di Sicilia, e “doppiette” per Ruffino, tra le più importanti cantine di Toscana (del gruppo Constellation Brands) e per la peculiare Tenuta del Paguro, in Emilia-Romagna, celebre per l’affinamento dei suoi vini in mare - è ancora al vertice della “World’s Best Sommeliers’ Selection” 2026, la speciale selezione frutto delle scelte di 29 sommelier e direttori enologici provenienti da alcuni dei ristoranti più rinomati al mondo, tutti compresi nella celebre classifica della “The World’s 50 Best Restaurants” (tra cui, per i ristoranti italiani, Matteo Bernardi de Le Calandre di Rubano della famiglia Alajmo, Jacopo Dosio del Piazza Duomo di Alba di Enrico Crippa con la famiglia Ceretto, e Lukas Gerger dell’Atelier Moessmer di Norbert Niederkofler a Brunico), con una giuria guidata da Kristell Monot, presidentessa World’s Best Sommeliers’ Selection 2026.
E così, in una classifica mondiale che vede nel complesso l’Italia come Paese più premiato (anche se le cantine più premiate, con quattro vini a testa, sono Lingua Franca dall’Oregon, in Usa, Quinta do Vallado dal Douro in Portogallo, e Vik, dalla Valle del Cachapoal, in Cile, già premiata come “The World Best Vineyard” 2025, ndr), sono tre le cantine italiane, o i gruppi, rappresentate con tre vini. Come Ceretto, appunto, con il Barolo Brunate 2021, il Barbaresco Asili 2014 ed il Barolo Bricco Rocche 2021; e ancora, Arianna Occhipinti, con SM 2024, il Frappato 2023 ed il Grotte Alte Cerasuolo di Vittoria 2021, mentre c’è la Sicilia, insieme al Trentino Alto Adige, anche nel trittico firmato dal Gruppo Mezzacorona con il Trentodoc Rotari Flavio 2026 di Cantina Rotari, il Musivum Teroldego Rotaliano 2019 di Mezzacorona ed il Feudo Arancio Hedonis 2022 di Feudo Arancio. Mentre, con due vini a testa, ci sono Ruffino, con il Chianti Classico Gran Selezione Romitorio di Santedame 2022, e l’Igt Toscana Alauda 2021, e la Tenuta del Paguro, con i suoi “underwater wines”, l’Homarus 2021 e l’Ostrea in fundo 2023. Ancora, con un vino a testa, l’Italia è in classifica con il Solengo Igt Toscana 2021 di Argiano (la splendida tenuta di Montalcino dell’imprenditore brasiliano André Esteves diretta da Bernardino Sani, ndr), il Barolo Riserva 2016 di Marchesi di Barolo, custode con la famiglia Abbona della storia del grande rosso, il Grave di Stecca Brut 2018 di Nino Franco, uno dei nomi di riferimento di Valdobbiadene, e ancora il Gavi di Gavi Limited Edition 2021 de La Scolca guidata da Chiara Soldati, Il Ruggine 2021 di Clara Marcelli, dalle Marche, l’Erbaluce di Caluso Rend Nen 2022 di Luca Leggero Villareggia, e l’Igt Sicilia donnacricri 2023 di Viabizzunoagricola.
“Siamo entusiasti di riproporre la “World’s Best Sommeliers’ Selection” nel 2026: con oltre 100 vini provenienti da 16 Paesi, la selezione finale riflette l’incredibile diversità del panorama vinicolo mondiale, dai classici più apprezzati alle nuove audaci realtà nel campo della produzione vinicola. La selezione rimane un punto di riferimento affidabile per i professionisti del settore in tutto il mondo, e siamo orgogliosi di fornire questa piattaforma dove i sommelier più talentuosi del mondo possono riunirsi per definire il futuro del vino”, spiega un portavoce della selezione. Dietro all’Italia, con 20 vini, si piazzano gli Stati Uniti con 17 etichette, e poi il Portogallo con 17, davanti a Spagna e Argentina con 12, e Francia e Cile con 8, e ancora vini da Uruguay (5), Germania (3), Repubblica Ceca (3), Canada (2), Georgia (2) e Grecia (2) e, uno a testa, da Sudafrica, Nuova Zelanda e Brasile.
Focus - La “World’s Best Sommeliers’ Selection” 2026
Almaviva Winery - Almaviva 2018 - Cile - Valle del Maipo
Almaviva Winery - Almaviva 2021 - Cile - Valle del Maipo
Aperture Cellars - Aperture Cabernet Sauvignon 2023 - Stati Uniti - California
Aperture Cellars - Aperture Sauvignon Blanc 2024 - Stati Uniti - California
Argiano - Solengo Igt Toscana 2021 - Italia - Toscana
Arianna Occhipinti - SM 2023 - Italia - Sicilia
Arianna Occhipinti - Il Frappato 2023 - Italia - Sicilia
Arianna Occhipinti - Grotte Alte - Cerasuolo di Vittoria 2021 - Italia - Sicilia
Bodega Bouza - Riesling Viñedo Pan de Azúcar 2024 - Uruguay - Maldonado
Bodega Garzón - Single Vineyard Albariño 2024 - Uruguay - Maldonado
Bodega Garzón - Single Vineyard Tannat 2023 - Uruguay - Maldonado
Bodega Puerta del Abra - Chardo Velo de Flor 2020 - Argentina - Provincia di Buenos Aires
Bodegas Espinosa de los Monteros - Amontillado Vors - Spagna - Jerez-Sherry
Bodegas Faustino - Faustino I Gran Reserva Blanco 2021 - Spagna - La Rioja
Bodegas Montecillo - Viña Monty Graciano Reserva 2019 - Spagna - La Rioja
Bodegas Salentein - Primus Chardonnay 2022 - Argentina - Mendoza
Bodegas Salentein - Single Vineyard La Pampa´97 2021 - Argentina - Mendoza
Bodegas Ysios - Ysios Finca Lagunazuri 2021 - Spagna - La Rioja
Cantina Rotari - Rotari Flavio 2016 - Italia - Trentino-Alto Adige
Casa Ferreirinha - Vinha Grande Red 2022 - Portogallo - Douro
Casa Ferreirinha - Quinta da Leda Red 2022 - Portogallo - Douro
Casa Tés - Grama Branco 2024 - Brasile - San Paolo
Catena Zapata - Birth of Cabernet 2021 - Argentina - Mendoza
Ceretto - Barolo Brunate 2021 - Italia - Piemonte
Ceretto - Barbaresco Asili 2014 - Italia - Piemonte
Ceretto - Barolo Bricco Rocche 2021 - Italia - Piemonte
Champagne Frerejean Frères - VV26 Grand Cru NV - Francia - Champagne
Champagne Gounel Lassalle - Parcellaire Les Agneaux NV - Francia - Champagne
Château d’Esclans - Les Clans 2024 - Francia - Provenza
Château d’Esclans - Garrus 2024 - Francia - Provenza
Château Smith Haut Lafitte - Château Smith Haut Lafitte Blanc 2022 - Francia - Bordeaux
Chivite - Colección 125 Gran Vino Blanco 2023 - Spagna - Navarra
Clara Marcelli - Ruggine 2021 - Italia - Marche
Clos Apalta - Prelude 2023 - Cile - Valle del Colchagua
Colomé - El Arenal Malbec Single Vineyard 2022 - Argentina - Salta
Daou Vineyards - Cabernet Sauvignon 2022 - Stati Uniti - California
Daou Vineyards - Reserve Cabernet Sauvignon 2022 - Stati Uniti - California
Daou Vineyards - Estate Soul of a Lion 2021 - Stati Uniti - California
Feudo Arancio - Feudo Arancio Hedonis 2022 - Italia - Sicilia
Freeman Vineyard & Winery - Yu-ki Estate Pinot Noir 2022 - Stati Uniti - California
Gonzalez Byass - Tio Pepe en Rama 2025 - Spagna - Sherry-Jerez
Gurdau - Sekt 36m 2021 - Repubblica Ceca - Moravia
Gurdau - Riesling Stará Hora 2022 - Repubblica Ceca - Moravia
Gurdau - Veltliner Vinohrádky 2023 - Repubblica Ceca - Moravia
Justino’s - Verdelho Frasqueira 1997 - Portogallo - Madera
Justino’s - Malvasia 50 Years Old - Portogallo - Madera
Karthäuserhof - Karthäuserhofberg GG 2023 - Germania - Mosella
Ktima Gerovassiliou - Malagousia 2024 - Grecia - Macedonia
Ktima Gerovassiliou - Avaton 2022 - Grecia - Macedonia
La Scolca - Gavi di Gavi Limited Edition 2021 - Italia - Piemonte
Lingua Franca - Sisters Chardonnay 2023 - Stati Uniti - Oregon
Lingua Franca - Estate Chardonnay 2023 - Stati Uniti - Oregon
Lingua Franca - The Plow Pinot Noir 2023 - Stati Uniti - Oregon
Lingua Franca - Estate Pinot Noir 2023 - Stati Uniti - Oregon
Luca Leggero Villareggia - Erbaluce di Caluso Docg Rend Nen 2022 - Italia - Piemonte
Madame Veuve Point - Rully Blanc 2023 - Francia - Borgogna
Marchesi di Barolo - Barolo Riserva 2016 - Italia - Piemonte
Mas de Daumas Gassac - Grand Vin 2016 - Francia - Linguadoca-Rossiglione
Merum Priorati - Desti 2022 - Spagna - Catalogna
Mezzacorona - Musivum Teroldego Rotaliano 2019 - Italia - Trentino-Alto Adige
Mission Hill Family Estate - Oculus 2020 - Canada - Columbia Britannica
Mission Hill Family Estate - Terroir Collection Cabernet Franc 2022 - Canada - Columbia Britannica
Nino Franco Spumanti - Grave di Stecca Brut 2018 - Italia - Veneto
Pago de Carraovejas - Pago de Carraovejas 2023 - Spagna - Castiglia e León
Pago de Carraovejas - El Anejon 2021 - Spagna - Castiglia e León
Pago de Carraovejas - Cuesta de las Liebres 2021 - Spagna - Castiglia e León
Peralada - Perelada Garrigal Vinyes Velles 2023 - Spagna - Catalogna
Pere Ventura - Gran Vintage 2016 - Spagna - Cava
Perissos Vineyard and Winery - Picpoul Blanc 2023 - Stati Uniti - Texas
Perissos Vineyard and Winery - Aglianico 2022 - Stati Uniti - Texas
Pyros Wines - Vineyard Block N° 4 Malbec 2022 - Argentina - San Juan
Quinta da Côrte - TNX Douro 2021 - Portogallo - Douro
Quinta das Carvalhas - Vinhas Velhas 2021 - Portogallo - Douro
Quinta de Azevedo - Loureiro Escolha White 2024 - Portogallo - Minho VR
Quinta de Soalheiro - Granit 2024 - Portogallo - Vinho Verde
Quinta de Soalheiro - Reserva 2023 - Portogallo - Vinho Verde
Quinta do Crasto - Tinta Roriz 2017 - Portogallo - Douro
Quinta do Crasto - Tawny 30 Years Old - Portogallo - Porto
Quinta do Vallado - Vallado Reserva Branco 2024 - Portogallo - Douro
Quinta do Vallado - Vallado Field Blend Reserve 2022 - Portogallo - Douro
Quinta do Vallado - Vinha da Coroa 2022 - Portogallo - Douro
Quinta do Vallado - Vinha da Granja 2022 - Portogallo - Douro
Quinta dos Carvalhais - Encruzado White 2023 - Portogallo - Dão
Riccitelli Wine - Old Vines from Patagonia Semillon 2024 - Argentina - Patagonia
Robert Mondavi Winery - Reserve Cabernet Sauvignon 2022 - Stati Uniti - California
Rose Family Estate - Wairau River Sauvignon Blanc 2025 - Nuova Zelanda - Marlborough
Ruffino - Chianti Classico Gran Selezione Romitorio di Santedame 2022 - Italia - Toscana
Ruffino - Alauda 2021 - Italia - Toscana
Rutini - Apartado Nature 2017 - Argentina - Mendoza
Rutini - Single Vineyard Gualtallary Chardonnay 2023 - Argentina - Mendoza
Rutini - Single Vineyard Altamira Malbec 2021 - Argentina - Mendoza
Sacromonte - Quiebre 2023 - Uruguay - Maldonado
Sacromonte - Deux Revês, Uné Destinée 2023 - Uruguay - Montevideo
Sandeman - Vintage Port Quinta do Seixo 2022 - Portogallo - Douro
Sandeman - Tawny Port 20 Years Old - Portogallo - Douro
Schloss Johannisberg - Orangelack Kabinett 2024 - Germania - Renovia
Shumi Winery and Estate - Kisi Qvevri Iberiuli 2022 - Georgia - Cachezia
Shumi Winery and Estate - Salome 2022 - Georgia - Cachezia
Tenuta Del Paguro - Ostrea in fundo 2023 - Italia - Emilia Romagna
Tenuta Del Paguro - Homarus 2021 - Italia - Emilia Romagna
Tokara Wine & Olive Estate - Tokara Reserve Collection Cabernet Sauvignon 2022 - Sudafrica - Stellenbosch
Trapiche Winery - Trapiche Iscay 2022 - Argentina - Mendoza
Uplift Vineyard - Viognier 2024 - Stati Uniti - Texas
Uplift Vineyard - Aglianico 2023 - Stati Uniti - Texas
Veuve Clicquot - Veuve Clicquot La Grande Dame 2018 - Francia - Champagne
Viabizzunoagricola - donnacricri 2023 - Italia - Sicilia
Vik - La Piu Belle 2022 - Cile - Valle del Cachapoal
Vik - Milla Cala 2022 - Cile - Valle del Cachapoal
Vik - STONEVIK 2024 - Cile - Valle del Cachapoal
Vik - VIK 2022 - Cile - Valle del Cachapoal
Viña Don Melchor - Don Melchor 2021 - Cile - Valle del Maipo
Weingut Korrell - Kreuznacher Paradies Riesling 2021 - Germania - Nahe
William Chris Vineyards - Boxing Rabbit Cuvee 2023 - Stati Uniti - Texas
William Chris Vineyards - Hunter 2023 - Stati Uniti - Texas
Zuccardi Valle de Uco - Concreto Malbec 2023 - Argentina - Mendoza
