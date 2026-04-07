Dall’Abruzzo all’Hermitage: Chiara Pepe a dirigere vigna e cantina a Domaine de La Chapelle

Da una delle cantine che ha fatto la storia e traina il presente del vino d’Abruzzo come la Emidio Pepe, ad uno dei simboli indiscussi della Valle del Rodano, Domaine de La Chapelle, gioiello tra i gioielli del Domaine Paul Jaboulet Aîné della famiglia Frey, nella celeberrima Aoc Hermitage: dalla vendemmia 2026, infatti, sarà Chiara Pepe, 32 anni, enologa della Emidio Pepe, a dirigere la parte viticola ed enologica di Domaine de La Chapelle. A darne per primo notizia, nei giorni passati, il magazine americano “Wine Spectator”, con Chiara Pepe (già premiata, tra le altre cose, come “miglior giovane enologa” dalla guida della guida “I migliori 100 Vini e Vignaioli d’Italia” 2026, firmata da Luciano Ferraro, vice direttore del quotidiano “Corriere della Sera”, e da James Suckling, critico enologico tra i più importanti a livello internazionale) che, dunque, si dividerà tra la cantina di famiglia e la nuova avventura francese.

“Appena sono stata contattata sono stata entusiasta, poi è arrivato il senso di responsabilità”, commenta la stessa Chiara Pepe, in un video ufficiale su Instagram, che annuncia la collaborazione.

“Quando cammini su questi vigneti, su queste parcelle, senti la grande energia di questo luogo attraversarti. Metterò la mia sensibilità, la mia passione, e tutta la mia dedizione al servizio di questi terroirs”. “La Chapelle è un luogo con un’anima vera, e Chiara Pepe ha una connessione profonda con la natura vivente e con la viticoltura artigianale, e insieme queste cose portano l’anima alla vita”, ha detto, dal canto suo, Delphine Frey, che guida l’azienda.

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