Vik, in Cile, è la “The World’s Best Vineyard”. Ceretto la migliore cantina italiana, al n. 19

“Esperienza”, a detta di tutti, è la parola chiave dell’enoturismo di oggi, elemento sempre più importante non solo per il business delle singole cantine, ma per l’economia dei territori, e per la cultura del vino più in generale. Motore di tutto, ovviamente, sono le cantine, in ogni angolo del mondo, cardine intorno alle quali parte un’esperienza che vede il vino al centro, ovviamente, ma con il buono del vino che si coniuga alla bellezza dei luoghi, e al contesto ambientale, paesaggistico, storico, culturale, gastronomico, sociale e antropologico in cui le cantine si trovano. E la migliore cantina italiana al mondo, dal punto di vista dell’esperienza enoturistica, e non solo, è, ancora una volta, Ceretto, guidata da una delle famiglie che, più di tutte, hanno segnato la storia recente dell’enogastronomia delle Langhe, con il vino, ma anche con i noccioleti e l’alta ristorazione, con il tristellato Piazza Duomo di Alba con lo chef Enrico Crippa ai fornelli, e che già dal 2009 ha aperto le porte della Tenuta Monsordo Bernardina (con il suo ormai iconico Acino) ai visitatori di tutto il mondo. Con la cantina piemontese che si piazza al n. 19 della “The World’s Best Vineyards”, che vede al n. 1 assoluto la cilena Vik, in Cile, davanti a Schloss Johannisberg nella Renovia, in Germania, e a Bodegas Ysios nella Rioja, in Spagna. Così ha deciso la classifica svelata in queste ore all’Amelia Park Wines, una delle cantine più importanti della regione ospitante di Margaret River, nella Western Australia (con WineNews invitata a seguire in presenza l’evento, con la regia di Western Australia Tourism, alla scoperta di un territorio del vino sorprendente e molto legato all’Italia, tra emigrati dal Belpaese e vitigni italiani che hanno trovato dimora in questo angolo di mondo che qui chiamano “la terra degli Dei”, come vi racconteremo in un video nei prossimi giorni, e che Conde Naste Traveler ha selezionato tra le 10 mete da visitare nel 2026, ndr).

Una classifica, la “The World’s Best Vineyards”, che non viene realizzata secondo criteri specifici, ma dai voti di oltre 700 giudici di tutto il mondo divisi in 20 aree geografiche (professionisti del settore, sommelier, critici, esperti di turismo e così via), che votano le cantine in base all’esperienza complessiva nell’ospitalità e nella degustazione, e non solo in base alla qualità dei vini o alla bellezza del territorio.

“Quello che vogliamo raccontare con questa classifica è quelle che sono le più belle esperienze nel mondo del vino, e, infatti, i nostri giudici (dei quali cambiamo il 25% ogni anno per dare dinamicità alla classifica) non hanno un criterio preciso da seguire, ma votano le cantine in base alla loro esperienza complessiva in azienda, valorizzando quelle realtà e quelle personalità che rendono uniche le esperienze legate al vino”, ha spiegato, a WineNews, Emma Sleight, Head of content for global 50 Best. “Da quest’anno anche questa classifica è ufficialmente sotto il brand “50 Best” (del gruppo William Reed, ndr), perché ci siamo accorti che, così come succede con le altre classifiche (50 Best Restaurants, 50 Best Bars e 50 Best Hotels), come c’è chi pianifica un viaggio per andare in quel ristorante, in quell’hotel è in quella città per visitare quel bar, lo stesso avviene sempre più spesso per le cantine, che diventano il fulcro di un’esperienza a 360 gradi che va ben oltre la degustazione di vino”.

E così, la cantina Vik si aggiunge a quelle già nella “Hall of Fame”, vincitrici delle passate edizioni della classifica (Antinori nel Chianti Classico, al top nel 2022, l’argentina Catena Zapata, nel 2023, e la spagnola Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal, nel 2024), e che saranno, quindi, fuori gara nel 2026.

“Siamo entusiasti di annunciare la lista “The World’s 50 Best Vineyards” 2025 e di premiare Vik come “The World’s Best Vineyard”, sponsorizzato da Resy & Tock. La tenuta ha dimostrato un impegno eccezionale nel creare esperienze suggestive nei vigneti, fondendo perfettamente un design innovativo con lo splendido paesaggio della valle di Millahue e offrendo degustazioni interattive per affascinare ogni visitatore. La lista di quest’anno mette in evidenza la diversità e l’innovazione dei vigneti che caratterizzano il panorama vinicolo mondiale. È una celebrazione dell’eccellenza, della passione e delle storie che si celano dietro ogni vigneto, e non vediamo l’ora che gli amanti del buon vino di tutto il mondo scoprano questi luoghi straordinari”, ha commentato William Drew, direttore editoriale “The World’s 50 Best Vineyards”.

Cantine, dunque, quelle dalla posizione n. 1 alla n. 50 (con tanto Sudamerica, Cile e Argentina in testa, ndr), che si aggiungono ai nomi già rivelati, nei giorni scorsi, nelle posizioni dalla n. 100 alla n. 51. In una classifica che, oltre a Ceretto al n. 19, per il Belpaese (come avevamo riportato qui) vede Castello Banfi, una delle più importanti e belle tenute del territorio del Brunello di Montalcino, della famiglia Mariani e guidata oggi da Cristina Mariani May, al n. 61, davanti alla griffe Arianna Occhipinti, in Sicilia, al n. 78, e alla storica firma campana Tenuta Cavalier Pepe, al n. 81, e poi Marchesi di Barolo della famiglia Abbona, azienda storica delle Langhe e di Barolo, che rientra in classifica al n. 80, e Masi Cellars, le cantine di Masi Agricola, tra le più importanti della Valpolicella, ma non solo (che, di recente, ha inaugurato Monteleone21, il nuovo hub esperienziale, a due passi dalla sede storica di Gargagnago di Valpolicella), al n. 83, per tornare ancora a Montalcino con una delle sue aziende più affermate nel mondo e pluripremiate per i suoi vini, come Casanova di Neri del produttore Giacomo Neri, che la guida con i figli Giovanni, Gianlorenzo e Marianna Neri, al n. 87.

Focus - La “The World’s Best Vineyards” 2025

1 - Vik - Millhaue - (The World’s Best Vineyards & The Best Vineyard in Sudamerica)

2 - Schloss Joannisberg - Rheingau (The Best Vineyard in Europe)

3 - Bodegas Ysios - Rioja

4 - Bodega Garzòn - Maldonado

5 - Chateau Smith Haut Lafite - Bordeaux

6 - Klein Constantia Wine Estate - Western Cape (Highest Climber Awards & Best Vineyard in Africa)

7 - Creation - Hemel-en-Aarde

8 - Maison Ruinart - Champagne

9 - Chateau d’Yquem - Sauternes

10 - Montes - Colchagua Valley

11 - Durigutti Family Winemakers - Mendoza

12 - Bodegas Salentein - Mendoza

13 - Jordan Vineyard & Winery Alexander Valley - (The Vineyard in North America)

14 - Aperture Cellars - Sonoma (Highest New Enty Award)

15 - Champagne Bollinger - Champagne

16 - Weingut Dr. Loosen - Mosella

17 - El Enemigo - Mendoza

18 - Pago de Carrovejas - Ribera del Duero

19 - Ceretto - Piemonte

20 - 98 Wines - Yamanashi (The Best Vineyard in Asia)

21 - Bodegas Tio Pepe (Gonzalez Byass) - Jerez

22 - Perelada - Catalogna

23 - Maysara Winery - Willamette Valley

24 - Vivanco - Rioja

25 - Gramona - Alt Peneds

26 - Cloudy Bay - Marlborough - (The Best Vineyard in Australasia)

27 - Chateau Pape Clément - Bordeaux

28 - Gusbourne - Kent

29 - Riccitelli Wine Company - Mendoza

30 - Bodega Colomé - Salta

31 - William Chris Vineyard - Texas Hills Country

32 - Nyetimber - West Sussex

33 - Chateau Heritage - Bekaa Valley

34 - Almaviva - Maipo Valley

35 - Brooks Wine - Willamette Valley

36 - Kainen Wines - Mendoza

37 - Joseph Phelps Vineyards - Napa Valley

38 - Abadìa Retuerta - Castilla y Leon

39 - Robert Mondavi Winery - Napa Valley

40 - Viu Manent - Colchagua Valley

41 - Vina Santa Rita - Maipo

42 - Casas del Bosque - Casa Blanca Valley

43 - Chateau de Berne - Provenza

44 - Rippon - Central Otago

45 - Mission Hill Family Estate - Okanagan Valley

46 - Chateau Mercian Mariko Winery - Nagano Prefecture

47 - Henschke - Eden Valley

48 - Marques de Murrieta Estates & Wines - Rioja

49 - Vina Cobos - Mendoza

50 - Champagne Taittinger - Champagne

51 - Veuve Clicquot - Champagne

52 - Wairau River Wines - Marlborough

53 - Bodegas Muga - Rioja

54 - Midalidare Estate - Pianure della Tracia

55 - Bodega Bouza - Montevideo

56 - Leonardslee Family Vineyards - West Sussex

57 - Moët & Chandon - Champagne

58 - Tokaj-Hétszőlő Organic Vineyards - Tokaj

59 - Domaine Faiveley - Borgogna

60 - Château Pichon Baron - Bordeaux

61 - Castello Banfi - Toscana

62 - Quinta do Seixo (Sandeman) - Valle del Douro

63 - Disznókő - Tokaj

64 - Bodegas Arzuaga - Ribera del Duero

65 - Clos Apalta - Valle di Colchagua

66 - Quinta do Bomfim (Symington Family Estates) - Alta Valle del Douro

67 - Quinta do Crasto - Valle del Douro

68 - Domäne Wachau - Wachau

69 - Herdade do Esporão - Alentejo

70 - Finca El Paraíso - Luigi Bosca - Mendoza

71 - Tokara Wine and Olive Estate - Stellenbosch

72 - Château Buera - Kakheti

73 - Quinta do Noval - Valle del Douro

74 - Quinta Nova De Nossa Senhora Do Carmo - Valle del Douro

75 - Château Mukhrani - Kartli

76 - Philipponnat Champagne - Champagne

77 - M. Chapoutier - Valle del Rodano

78 - Azienda Agricola Arianna Occhipinti - Sicilia

79 - Delaire Graff Estate - Stellenbosch

80 - Marchesi di Barolo - Piemonte

81 - Tenuta Cavalier Pepe - Irpinia

82 - Weingut Tement - Styria

83 - Masi Cellars - Veneto

84 - Quinta do Vallado - Valle del Douro

85 - Taylor’s Port Cellars - Porto

86 - Bodegas Granbazán - Valle del Salnés

87 - Casanova di Neri - Toscana

88 - Beringer Vineyards - Napa Valley

89 - Greystone Winery - Waipara

90 - Kumeu River Wines - Auckland

91 - Sitio La Estocada - Mendoza

92 - Chateau Kefraya - Valle della Bekaa occidentale

93 - Bodega DiamAndes - Mendoza

94 - La Motte Wine Estate - Valle di Franschhoek

95 - Bodega Lagarde - Mendoza

96 - Balfour Winery - Kent

97 - Cos d’Estournel - Bordeaux

98 - Felton Road - Central Otago

99 - Hamilton Russell Vineyards - Hemel-en-Aarde

100 - Ata Rangi - Martinborough

