Between “all timer” and big names of Italian wine, the 200 wineries of Opera Wine 2021 (edition n. 10)

Names of absolute prestige of Italian wine, wineries that represent the history, the present and the future of wine such as Antinori (with the Bolgheri estate Guado al Tasso, the Umbrian Castello della Sala and the Apulian Tormaresca), Masciarelli, Feudi di San Gregorio, Mastroberardino, Livio Felluga, Cotarella Family - Falesco, Bellavista, Cà del Bosco, Nino Negri (Gruppo Italiano Vini - Giv), Umani Ronchi, Aldo Conterno, Bruno Giacosa, Giuseppe Mascarello & Figlio, Paolo Scavino, Renato Ratti, Vietti, Planeta, Tasca d’Almerita, Ferrari, Castello di Ama, Castello di Volpaia, Domini Castellare di Castellina, Fontodi, Marchesi de' Frescobaldi, Ornellaia, San Felice, Tenuta San Guido, Arnaldo Caprai, Lungarotti, Allegrini, Leonildo Pieropan, Masi e Zenato: here are the “veterans”, the names that have always been present in every edition of “Opera Wine”, the tasting event born in 2012 from the collaboration between Veronafiere, Vinitaly and the prestigious American magazine “Wine Spectator” (and the only great tasting organized over the years by the same “Wine Spectator” outside the U.S.), which, because of Covid, becomes digital in 2020, during the days of “Wine2Wine” (November 23-24). And that, in 2021, will live a great edition for the anniversary n. 10, with 196 wineries selected between “all timer” and those present at least once from 2012 to date, which will be announced online this afternoon (at 3 pm) by the signatures of Wine Spectator, and that WineNews (pending official confirmation) is able to anticipate. Waiting for 2021 (when “Opera Wine” is expected to return on April 17, in Verona, as a traditional preview of Vinitaly, scheduled for April 18-21), in the meantime, “Opera Wine” 2020 producers will be the protagonists of activities dedicated exclusively to them; among these, on Monday 23 and Tuesday 24 November, OperaWine Seminar will be on stage, in collaboration with “Wine Spectator2: On Monday 23 November, the seminars will focus on Piedmont (3:00 p.m. - 4:30 p.m.), North-Eastern Italy (4:30 p.m. - 6:00 p.m.); on Tuesday 24 November it will be the turn of the wines of Northern Italy, those of the islands and sparkling wines (3:00 p.m. - 4:30 p.m.), Tuscany (4:30 p.m. - 6:30 p.m.) and, finally, at 4:30 p.m., Central and Southern Italy will be the protagonists of the last seminar (6:00 p.m. - 7:30 p.m.).

Focus - The wineries of “Opera Wine” selected by “Wine Spectator” (with an asterisk the wineries always present since 2012)

Abruzzo

Binomio

Ciccio Zaccagnini

Masciarelli*

D’Angelo

Basilicata

Elena Fucci

Paternoster

San Martino

Tenuta del Portale

Terre degli Svevi

Calabria

Librandi

Odoardi

Vincenzo Ippolito

Fattoria Galardi

Feudi di San Gregorio*

Mastroberardino*

Montevetrano

Nativ

Quintodecimo

Salvatore Molettieri

Terredora di Paolo

Emilia Romagna

Castelluccio

Cleto Chiarli e Figli

Drei Donà

Fattoria Zerbina

La Stoppa

Lini Oreste & Figli

Medici Ermete

Tenuta Pederzana

Friuli Venezia Giulia

Bastianich

Gravner

Jermann

La Tunella

Livio Felluga*

Marco Felluga

Vie di Romans

Lazio

Casale del Giglio

Famiglia Cotarella - Falesco*

Liguria

Cantine Lunae Bosoni

Terenzuola

Terre Bianche

Lombardy

ArPePe

Bellavista*

Ca’ del Bosco*

Mamete Prevostini

Nino Negri*

Rainoldi

Marche

Bisci

Conte Brachetti-Peretti (Il Pollenza)

Garofoli

Umani Ronchi*

Velenosi (Ercole Velenosi)

Molise

Di Majo Norante

North East

Bellenda

Bortolotti

Cavit

Desiderio Bisol & Figli

Le Colture

Mionetto

Nino Franco

Villa Sandi

Piedmont

Aldo Conterno*

Antoniolo

Braida di Giacomo Bologna

Cavallotto

Ceretto

Damilano

Elvio Cogno

Bruno Giacosa*

G.B. Burlotto

G.D. Vajra

Gaja

Gancia

Giuseppe Mascarello & Figlio*

Luciano Sandrone

Marchesi di Barolo

Massolino

Michele Chiarlo

Mirafiore

Paolo Scavino*

Pecchenino

Pio Cesare

Produttori del Barbaresco

Prunotto

Renato Ratti*

Roagna

Vietti*

Apulia

Felline

Gianfranco Fino

Leone de Castris

Masseria Altemura

Masseria Li Veli

Schola Sarmenti

Tormaresca*

Sardinia

Agricola Punica

Argiolas

Cantina Sociale di Santadi

Dettori

Tenute Sella & Mosca

Sicily

Benanti

Cusumano

Donnafugata

Duca di Salaparuta

Feudi del Pisciotto (Domini di Castellare)

Feudo Maccari (Tenuta Sette Ponti)

Graci

Morgante

Passopisciaro (Tenuta di Trinoro)

Pietradolce

Planeta*

Serraglia

Tasca d’Almerita*

Tenuta delle Terre Nere

Trentino Alto Adige

Abbazia di Novacella

Cantina Terlano

Cantina Tramin

Elena Walch

Ferrari*

Foradori

J. Hofstätter

Maso Martis

Mezzacorona

Rotari

Santa Margherita

Tenuta San Leonardo

Touscany

Altesino

Antinori (Guado al Tasso & Castello della Sala)*

Argentiera

Avignonesi

Baricci

Barone Ricasoli

Bibi Graetz (Testamatta)

Biondi-Santi

Boscarelli

Canalicchio di Sopra

Carpineto

Casanova di Neri

Castellare di Castellina (Rocca di Frassinello e Domini di Castellare)*

Castello Banfi

Castello d’Albola

Castello di Ama*

Castello di Volpaia*

Cecchi

Col d’Orcia

Eredi Fuligni

Fattoria del Cerro

Fattoria di Fèlsina

Fattoria Le Pupille

Fontodi*

Il Palagio

Il Poggione

Le Macchiole

Lisini

Livio Sassetti

Marchesi de’ Frescobaldi*

Mastrojanni

Mazzei (Castello di Fonterutoli)

Nozzole (Folonari - Cabreo)

Ornellaia*

Petrolo

Rocca delle Macìe

Rocca di Frassinello (Castellare di Castellina & Feudi del Pisciotto)

Rocca di Montemassi

San Felice*

San Filippo

San Giusto a Rentennano

Silvio Nardi

Siro Pacenti

Tenuta di Biserno

Tenuta di Trinoro (Passopisciaro)

Tenuta San Guido*

Tenuta Sette Ponti (Feudo Maccari)

Valdicava

Umbria

Antinori - Castello della Sala

Arnaldo Caprai*

Lungarotti*

Tabarrini

Valle d’Aosta

Anselmet

Grosjean

Les Crêtes

Veneto

Allegrini*

Bertani

Carpenè Malvolti

Cesari

Gini

Leonildo Pieropan*

Maculan

Masi*

Prà

Roberto Anselmi

Suavia

Tedeschi

Tommasi

Tommaso Bussola

Zenato*

Zymè

