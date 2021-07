Concours Mondial de Bruxelles, 7 Grand Gold Medals for Italian Wine

Tenuta Capezzana’s 2017 Ghiaie della Furba Carmignano (Revelation Organic), Cantine Borgo di Colloredo’s 2013 Biferno Gironia Rosso Riserva (Revelation Italy), Terzini’s 2020 Cerasuolo d'Abruzzo (Italian Rosé Revelation), Lugana Doc Gigi Rizzi Collection No. 01 Bianco 2018, Schenk Italia’s 2020 Doc delle Venezie Il Casato Pinot Grigio Rosato, Terre Caudium’s 2010 Aglianico del Taburno Cariavis Riserva, Azienda Agricola Milazzo’s 2007 Sicilia Igt Duca di Montalbo, Fattoria La Vialla’s 2018 Toscana Igt Casal Duro unfiltered Rosso, and Salvatore Molettieri’s 2013 Taurasi Riserva Vigna Cinque Querce. Here are the 7 Grand Gold Medals, won by Italian wine at the Concours Mondial in Brussels, to which are added 103 Gold medals and 279 Silver medals. In the lead, with the highest number of medals, there is France (672), followed by Spain (507), Italy (389) and Portugal (335).

Focus - The “Revelation” Trophies

Revelation 2021 - White Wine - Welschriesling Reserva BV vinarstvi (Czech Republic)

Revelation 2021 - Red Wine Cassiopeia Merlot Wunderlich Borászati Kft (Hungary)

Revelation 2021 - Organic Wine Ghiaie della Furba Tenuta di Capezzana

Revelation 2021 - Cai Long Lin Icewine Jinding Liao ning SanHe Wine (China)

Revelation 2021 - Sparkling Wine Collard-Picard Archives Champagne Collard-Picard

