It is Italian the best rosé wine in the world: first on the podium among more than 1,200 labels

The best rosé wine in the world? It speaks Italian: the “Villa Cordevigo Gaudenzia” 2019 from the Veneto-based winery Vigneti Villabella won the “Vinolok Trophy” International Revelation, Grand Gold Medal at the Concours Mondial de Bruxelles, among the world’s most prestigious competitions, triumphing among 1,205 rosé wines coming in from all countries (the winery also won three Gold Medals and a Silver Medal). In addition to the international revelation, two other Italian wines won the Grand Gold Medal: Cantina Frentana’s “Sangro Rosato” 2023 and “Anfora Chiaretto Classico Rosato” 2022.

But it is Italy, in general, that confirmed its leadership in the production of great rosés, with no less than 76 wines awarded, including 36 that won the Gold Medal. 32% of the Italian wines entered in the Competition received an award: the regions with the highest number of medals were Puglia (26) and Veneto (16).

In the Concours Mondial de Bruxelles, staged in Croatia and dedicated entirely to rosé wines, 55 international tasters awarded medals to wines from 32 nations. In a panorama of major producing nations, two countries stood out with 18 medals each: Croatia and Romania. The semi-dry revelation went, however, to a Romanian wine, C’Est Soir Busuioaca de Bohotin Semisweet.

Focus - The 36 Italian “Gold Medal” wines in Brussels ...

Torre Mora Scalunera Rosato 2023 - Tenute Piccini

Five Roses Anniversario Rosato 2023 - Leone De Castris

Five Roses Rosato 2023 - Leone De Castris

Susumaniello Rosè Varvaglione 2023 - Varvaglione Vini & Vini

San Greg Rosato 2023 - Feudi di San Gregorio

Rosato Negroamaro 2023 - Azienda Vinicola Cantele

Otello Ceci 1813 Rose - Cantine Ceci

Fantini Calalenta Merlot 2023 - Fantini Group Vini

Fantini Ballaturi Rosato 2023 - Fantini Group Vini

Villabella Heaven Scent 2021 - Vigneti Villabella

Villa Cordevigo Biologico 2022 - Vigneti Villabella

Villabella Rosato 2023 - Vigneti Villabella

Rosa Bruna Rosato di Raboso Metodo Classico 2013 - Cecchetto Giorgio

Fuorilemura Nero di Troia Rosè 2023 - Cantina di Ruvo di Puglia

Neia Nero di Troia Rosè 2023 - Cantina di Ruvo di Puglia

Chiaretto di Bardolino Classico 2023 - Le Morette Valerio Zenato

Frappo Rosato 2023 - Caruso & Minini

Bulgarini Chiaretto 2023 - Bulgarini Fausto

Antonè Demi-Sec 2023 - Le Conche di Sposato Vincenzo

Valtenesi Fontanamora Rosato 2023 - Azienda Agricola Turina

Kimia Susumaniello Susumaniello Rosato 2023 - Tenuta Chiaromonte

Amai Susumaniello Rosé Salento Igp 2023 - San Marzano Vini

Susumaniello Rosè Feudi Salentini 2023 - Feudi Salentini

I-Khos 2023 - Agricola Bingiateris

Aragosta Rosè 2023 - Cantina Santa Maria La Palma

Pro’ Spumante Rosato Treviso 2022 - Azienda Agricola Tomasella Paolo & C.

Vinosophia Rosato 2023 - Chiusa Grande di Franco d’Eusanio

Vigne Alte Rosato 2023 - Cantina Fratelli Zeni

Costa del Mulino Rosato 2023 - Cantina Frentana

Ninù Rosato 2023 - Agricola Jessyflor

Sapientes 2023 - Villa Alta Mezzanello

Colombaio Rosato 2023 - Conte Spagnoletti Zeuli

Valetti Luigi 2023 - Azienda Vinicola Valetti Luigi

Violette Rosè Extra Dry - Azienda Agricola Conte Collalto

Etna Rosato Sensi 2023 - Barone di Miceli Società Agricola

Joy Prosecco Rosé Brut 2023 - Azienda Forchir di Bianchini

