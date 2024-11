The 131 wineries “Wine Spectator” selected for “OperaWine” 2025: Italian wine, a “wine dream”

One hundred and thirty one Italian wineries have been selected to participate in “Opera Wine” 2025 (same issue as the 2024 edition), the prestigious tasting organized by the US magazine “Wine Spectator” that per tradition will be a prologue to Vinitaly in Verona (on April 5). The list of Italian wineries selected was one of the highlights unveiled recently at the “Wine2Wine” Business Forum by Veronafiere and Vinitaly (taking place at Veronafiere). Some of the wineries selected include: Piedmont’s Barolo and the excellent wines of the Langhe, brands such as Ceretto and Cogno, Bruno Giacosa and G.B. Burlotto, Luciano Sandrone, Pio Cesare and Prunotto. Franciacorta, and its symbolic wineries such as Bellavista, Ca’ del Bosco and Berlucchi; Oltrepò Pavese, Conte Vistarino, Valtellina, Nino Negri; Trentino Alto Adige, Ferrari and Terlano, San Leonardo and Elena Walch; Friuli Venezia Giulia, Jermann; the historic names of Veneto wine, such as Prosecco, Amarone, Valpolicella and more, Allegrini and Bertani, Zenato and Masi, Cesari and Anselmi, Dal Forno and Tedeschi, Tommasi, Zymè and Bussola; Liguria, Cantine Lunae Bosoni. Marchesi Antinori and Marchesi de’ Frescobaldi, historic wine families of Tuscany (the leading Region, followed by Piedmont and Veneto, ed.), to the icons of Bolgheri, Tenuta San Guido, Ornellaia and Le Macchiole; Chianti Classico, Castello di Albola (Zonin1821) and Castello di Ama, Rocca delle Macìe and Castello di Monsanto, Castello di Volpaia and Fontodi, Isole & Olena, Mazzei and Lamole di Lamole, Brunello di Montalcino, Biondi-Santi and Castello Banfi, Argiano and Casanova di Neri, Altesino and Canalicchio di Sopra, Carpineto and San Filippo, and wineries such as Tenuta Sette Ponti and Tenuta di Trinoro. Umbria, historic Caprai and Lungarotti; Marche, Umani Ronchi; Abruzzi, Masciarelli; Lazio, Famiglia Cotarella; Campania, names such as Feudi di San Gregorio and Quintodecimo; Apulia, Gianfranco Fino and Tormaresca; Sicily, brands such as Planeta and Donnafugata, Tasca d’Almerita and Cusumano, Benanti, Graci and Pietradolce, and Sardinia, Argiolas.

“This will be the 13th edition of “OperaWine”, and the very successful partnership between Vinitaly and “Wine Spectator”, where we want to showcase the excellent quality of Italian wine. Bruce Sanderson and I”, Alison Napjus, tasting director of “Wine Spectator” (who we interviewed in a video that will be online in the next few days) told WineNews, “blind taste over 25.000 Italian wines every year. We look for quality in the glass; however, quality is not enough to choose the wineries of “OperaWine”, which is always a great challenge for us. The value of the winery for that Region counts as well as the ability to show diversity. There are more than 130 wineries represented in 20 Regions. To narrate the diversity of Italian wines, each year some wineries will leave the list, and then perhaps come back, and others instead will be put on the list. Italian wine has many stories to tell. It is important to take into account that consumption is now moving towards less quantity, but higher value. However”, Alison Napjus explained, “this does not mean that producers must raise all prices. There are also many consumers who are looking for a great quality-price ratio in bottles, such as those around 25 US dollars on the shelf, which is one of Italy’s greatest strengths”. “Opera Wine” is the symbolic event that celebrates Italian wine as the “wine dream” par excellence around the world, especially, for the everlasting passion that American consumers have for our wines, which makes the USA the number one market of Italian wine exports. Once again, on April 5, 2025 in Verona, on the eve of the Vinitaly event (April 6-9), the wineries “Wine Spectator” selected will be the stars of the most prestigious tasting held in Italy by the famous American magazine.

Focus – “OperaWine” 2025 - Finest Italian Wines (Verona, April 5): the 131 wineries selected by “Wine Spectator”

1. Abruzzi, Binomio

2. Abruzzi, Masciarelli

3. Basilicata, d’Angelo

4. Basilicata, Grifalco della Lucania

5. Calabria, Vincenzo Ippolito

6. Campania, Colli di Lapio

7. Campania, Feudi di San Gregorio

8. Campania, Mastroberardino

9. Campania, Montevetrano

10. Campania, Quintodecimo

11. Campania, Salvatore Molettieri

12. Campania, Terredora di Paolo

13. Emilia-Romagna, Medici Ermete

14. Friuli/Venezia-Giulia, Bastianich

15. Friuli/Venezia-Giulia, Borgo del Tiglio

16. Friuli/Venezia-Giulia, Jermann

17. Friuli/Venezia-Giulia, Livio Felluga

18. Friuli/Venezia-Giulia, Marco Felluga

19. Friuli/Venezia-Giulia, Vie di Romans

20. Lazio, Famiglia Cotarella

21. Liguria, Cantine Lunae Bosoni

22. Lombardy, ArPePe

23. Lombardy, Bellavista

24. Lombardy, Ca’ del Bosco

25. Lombardy, Conte Vistarino

26. Lombardy, Guido Berlucchi

27. Lombardy, Nino Negri

28. Marche, Bisci

29. Marche, Garofoli

30. Marche, Umani Ronchi

31. Molise, Catabbo

32. Nord-Est, Masottina

33. Nord-Est, Nino Franco

34. Piedmont, Aldo Conterno

35. Piedmont, Cavallotto

36. Piedmont, Ceretto

37. Piedmont, Elvio Cogno

38. Piedmont, Falletto di Bruno Giacosa

39. Piedmont, G.B. Burlotto

40. Piedmont, G.D. Vajra

41. Piedmont, Giacomo Borgogno & Figli

42. Piedmont, Giuseppe Mascarello & Figlio

43. Piedmont, Luciano Sandrone

44. Piedmont, Massolino

45. Piedmont, Oddero

46. Piedmont, Paolo Scavino

47. Piedmont, Pecchenino

48. Piedmont, Pio Cesare

49. Piedmont, Produttori del Barbaresco

50. Piedmont, Prunotto

51. Piedmont, Ratti

52. Piedmont, Roagna

53. Apulia, Gianfranco Fino

54. Apulia, Masseria Li Veli

55. Apulia, Tormaresca

56. Sardinia, Agricola Punica

57. Sardinia, Argiolas

58. Sicily, Benanti

59. Sicily, Cusumano

60. Sicily, Donnafugata

61. Sicily, F. Tornatore

62. Sicily, Feudo Montoni

63. Sicily, Graci

64. Sicily, Morgante

65. Sicily, Pietradolce

66. Sicily, Planeta

67. Sicily, Tasca d’Almerita

68. Sicily, Tenuta delle Terre Nere

69. Trentino/Alto Adige, Cantina Nals Margreid

70. Trentino/Alto Adige, Cantina Terlano

71. Trentino/Alto Adige, Elena Walch

72. Trentino/Alto Adige, Ferrari

73. Trentino/Alto Adige, J. Hofstätter

74. Trentino/Alto Adige, Tenuta San Leonardo

75. Tuscany, Altesino

76. Tuscany, Antinori

77. Tuscany, Argiano

78. Tuscany, Barone Ricasoli

79. Tuscany, Biondi-Santi

80. Tuscany, Boscarelli

81. Tuscany, Canalicchio di Sopra

82. Tuscany, Caprili

83. Tuscany, Carpineto

84. Tuscany, Casanova di Neri

85. Tuscany, Castellare di Castellina

86. Tuscany, Castello Banfi

87. Tuscany, Castello di Albola

88. Tuscany, Castello di Ama

89. Tuscany, Castello di Monsanto

90. Tuscany, Castello di Volpaia

91. Tuscany, Fattoria di Fèlsina

92. Tuscany, Fontodi

93. Tuscany, Il Poggione

94. Tuscany, Isole & Olena

95. Tuscany, Istine

96. Tuscany, Lamole di Lamole

97. Tuscany, Le Macchiole

98. Tuscany, Marchesi de’ Frescobaldi

99. Tuscany, Mazzei

100. Tuscany, Ornellaia

101. Tuscany, Poggerino

102. Tuscany, Rocca delle Macìe

103. Tuscany, Rocca di Montegrossi

104. Tuscany, San Filippo

105. Tuscany, San Giusto a Rentennano

106. Tuscany, Siro Pacenti

107. Tuscany, Tenuta di Trinoro

108. Tuscany, Tenuta San Guido

109. Tuscany, Tenuta Sette Ponti

110. Tuscany, Valdicava

111. Umbria, Arnaldo Caprai

112. Umbria, Lungarotti

113. Umbria, Scacciadiavoli

114. Umbria, Tabarrini

115. Valle d’Aosta, Les Crêtes

116. Veneto, Allegrini

117. Veneto, Bertani

118. Veneto, Cesari

119. Veneto, Gini

120. Veneto, Leonildo Pieropan

121. Veneto, Masi

122. Veneto, Monte del Frà

123. Veneto, Prà

124. Veneto, Roberto Anselmi

125. Veneto, Romano Dal Forno

126. Veneto, Suavia

127. Veneto, Tedeschi

128. Veneto, Tommasi

129. Veneto, Tommaso Bussola

130. Veneto, Zenato

131. Veneto, Zymè

