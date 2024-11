140.000 euro per due tartufi bianchi d’Alba “gemelli” da 905 grammi aggiudicati ad Hong Kong

Due trifole gemelle da 905 grammi, cavate all’ombra della torre di Santo Stefano Roero - presentate da Mario Aprile, presidente Unione delle Associazioni Trifulau Piemontesi (con il quale, ogni anno, WineNews, fa il punto sulla stagione di raccolta del tartufo, ndr), in compagnia del tabui Lady - ed aggiudicate ad Hong Kong per la cifra di 140.000 euro. Ecco il lotto top dell’“Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba” n. 25, che ha raccolto 395.500 euro destinati a progetti solidali in Italia e nel mondo, promossa dall’Enoteca Regionale Piemontese Cavour, e di scena, ieri, al Castello di Grinzane Cavour, nelle Langhe Patrimonio Unesco. Da dove, dal 1999 ad oggi, ha raccolto 7.222.160 euro, e dove prosegue la “Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba” (fino all’8 dicembre), che, nei giorni scorsi, ha visto come ospite il grande regista Ferzan Özpetek. Tornando sotto il martelletto, a contendersi i lotti del più pregiato “diamante” della terra, in collegamento da Hong Kong, Singapore, Vienna, Francoforte, Seoul e, per la prima volta, da Bangkok, numerosi filantropi, in abbinamento ai grandi formati di Barolo Docg, Barbaresco Docg e dei vini dei produttori del Consorzio del Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani. Ma anche la barrique di Nebbiolo n. 15, l’ultimo lotto di “Barolo en Primeur” 2024, aggiudicato, sempre ad Hong Kong, ad un donatore anonimo, per 40.000 euro, portando a sfondare il tetto di 1.027.000 euro nel ricavato dell’asta solidale, che sarà devoluto a favore di 18 progetti che comprendono iniziative culturali, sociali, didattiche e di welfare, e che, promossa da Fondazione Crc Donare Ets e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo con il Consorzio, in quattro edizioni, ha raccolto la cifra record di 3,383 milioni di euro.

E se il lotto top dell’“Asta Mondiale” di quest’anno è secondo solo al tartufo da record del 2022, battuto per 184.000 euro, in sala a Grinzane Cavour, il martelletto è calato su altri tre esemplari di tartufo bianco d’Alba da 201, 235 e 505 grammi, andati ad imprenditori piemontesi, mentre il terzo volerà in Cina, acquistato dalla chef Zhou Ziling, alla guida, tra gli altri ristoranti, del Silver Pot di Chengdu, una stella Michelin. L’offerta per l’ultimo lotto di “Barolo en Primeur”, è arrivata sempre da Hong Kong, dove un donatore anonimo ha offerto 40.000 per la barrique n. 15, che andranno a favore di Mother’s Choice Foundation, ente che opera nella città asiatica dal 1987 a favore dei bambini orfani e delle giovani madri in difficoltà.

A condurre l’asta, la presentatrice Caterina Balivo, con il curatore gastronomico Paolo Vizzari. Tra gli ospiti di spicco, gli attori Anna Foglietta e Andrea Bosca, testimonial dell’Associazione Every Child Is My Child Onlus, insieme a Luca Bizzarri e Stefania Rocca, insigniti dell’onorificenza di “Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba”, Vittorio Brumotti, il panificatore albese Fulvio Marino, e guardando al mondo dello sport, Claudio Sala e Clara Mondonico, figlia dell’indimenticato Emiliano. A impreziosire ulteriormente l’asta al Castello di Grinzane, invece, oltre ai maxi Panettoni “made in Piemonte” di 10 kg e 20 kg, firmati da Albertengo, storica azienda piemontesi, anche le arie pucciniane proposte dalla possente voce di Michele Mauro, artista del coro del “Teatro alla Scala” di Milano, accompagnato dall’arpista Carolina Coimbra, grazie alla collaborazione con “Alba Music Festival”.

Ad Hong Kong - alla presenza del Console Generale d’Italia a Hong Kong, Carmelo Ficarra, del presidente Ente Turismo Langhe Monferrato Roero Mariano Rabino e Paolo Alberto Volpe, managing partner Vision Group - ha ospitato l’evento il ristorante Mandarin, con la partecipazione dell’imprenditore Matteo Morello, fondatore Ristorante Castellana, e di una brigata d’eccezione: Romeo Morelli del Ristorante Castellana, Angelo Aglianò di Tosca di Angelo Ritz Carlton e i talentuosi chef Robin Zavou e Matthew Reuther del The Mandarin Oriental. A Singapore, l’asta si è svolta nell’Art Restaurant con lo chef stellato Daniele Sperindio insieme al Maestro del Consiglio Reggitore dell’Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba, JC Viens. A Vienna, la sede è stata l’Ambasciata d’Italia, con, tra gli altri, Sergio Nodone, Maestro della delegazione di Vienna dell’Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba. Francoforte ha visto il ritorno del ristorante Brighella, con lo chef Leo Caporale, collegato insieme al presidente della Giostra delle Cento Torri di Alba, Luca Sensibile. New entry di quest’anno, Bangkok, al Four Seasons Hotel, con un evento guidato dallo chef Andrea Accordi, supportato dagli chef Christian Martena di Clara e Davide Garavaglia di Côte by Mauro Colagreco, collegati, alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia a Bangkok Paolo Dionisi, con il direttore della “Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba”, Stefano Mosca, e con il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. All’evento benefico - realizzato con, tra gli altri, Regione Piemonte e la Fiera di Alba - si è collegata anche la metropoli di Seoul, in occasione di un’iniziativa del Piemonte a sostegno della candidatura della Cucina Italiana all’Unesco, promossa da Ente Turismo Langhe Monferrato Roero con l’Ambasciata d’Italia, l’Enit e l’Ice, con il direttore dell’Ente Bruno Bertero, collegato insieme al viceambasciatore d’Italia Andrea Celentano.

I fondi raccolti quest’anno in Italia sosterranno l’Associazione Every Child Is My Child Onlus, l’Associazione Emiliano Mondonico, l’Ospedale di North Kinangop in Kenya, anch’esso collegato in diretta con Grinzane Cavour, oltre a molte altre iniziative solidali. Hong Kong destinerà i fondi all’Istituto Mother’s Choice, Singapore alla Spca (Society for the Prevention of Cruelty to Animals), l’unica clinica veterinaria comunitaria di Singapore, Vienna ad Acker Österreich, ente benefico attivo per migliorare la comprensione e l’apprezzamento del cibo naturale, della sostenibilità e dell’agricoltura, e Francoforte alla Youth Cup per lo sport paralimpico giovanile. A Bangkok, i proventi dell’Asta andranno, infine, alla Border Patrol Police School Foundation, sotto il Patrocinio Reale di Sua Altezza Reale la Principessa Maha Chakri Sirindhorn.

Sono, invece, 18 i progetti benefici sostenuti dall’asta solidale “Barolo en Primeur” 2024, che sale così a quota 73 iniziative benefiche sostenute nelle prime quattro edizioni: Fondazione Augusto Rancilio - Villa Arconati sostenuta da Palladium Italia, Peking University China-Europe Philanthropy Innovation Research Center sostenuto anonimo donatore cinese, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo sostenuta da Asja Ambiente, Istituto comprensivo Luigi Bartolini di Cupramontana, sostenuto da Fondazione C.R. Fabriano e Cupramontana, Castello di Rivoli - Museo d’arte contemporanea sostenuto da Intesa Sanpaolo, Maggie Foundation sostenuto da Milan Huaxia Group, Iese Business School sostenuto da un anonimo donatore cinese, Cpd - Consulta per le Persone in Difficoltà sostenuta da Maurizio Montagnese, Fondazione Ospedale di Cuneo sostenuto da un gruppo di imprenditori cuneesi, Bottega del Terzo Settore di Ascoli Piceno sostenuto da Fondazione C.R. Ascoli Piceno, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo sostenuto da Asja Ambiente, Biblioteche civiche torinesi sostenute da Fondazione Compagnia di San Paolo, Progetto Borsa di studio Turin Humanities Programme - Fondazione 1563 sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo, e un soggetto da individuare sostenuto da Ceresio Investors. Quanto raccolto dai lotti comunali sarà invece interamente devoluto a favore della Scuola Enologica di Alba. L’appuntamento, con l’edizione n. 5 è per ottobre 2025.

Per Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura l’“Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba”, “rappresenta un simbolo della capacità del Piemonte e dell’Italia di coniugare eccellenza e solidarietà. Il tartufo bianco d’Alba, insieme ai grandi vini delle colline, è ambasciatore delle tradizioni italiane nel mondo, e iniziative come questa ci ricordano quanto sia importante valorizzare i nostri prodotti unici e sostenere, al contempo, cause benefiche che fanno la differenza. Il successo dell’“Asta Mondiale” testimonia il potere della nostra filiera agricola e agroalimentare nel creare ponti di solidarietà che uniscono culture e Paesi diversi, contribuendo a promuovere il prestigio del made in Italy nel mondo: ringrazio il presidente Cirio per il lavoro di diplomazia che ha contribuito a rendere unico e internazionale questo evento”.

