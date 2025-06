La Guida Michelin si espande in Arabia Saudita: nel 2026 la prima edizione, tra Jeddah e Riyadh

Una scena gastronomica in grande fermento, che vede i suoi epicentri nelle vivaci città di Riyadh e Jeddah, ma anche nelle diverse regioni del Paese, tra cui Khobar e Al-Ula: esce nel 2026 la prima edizione della Guida Michelin dedicata all’Arabia Saudita, mentre gli ispettori (rigorosamente anonimi) sono già sul campo alla scoperta dei migliori ristoranti.

La cultura gastronomica variegata e dinamica dell’Arabia Saudita, dalle spezie aromatiche dei piatti tradizionali alle creazioni contemporanee degli chef moderni, è dunque pronta a ricevere un riconoscimento globale. La presenza della Guida Michelin non solo metterà in luce i talenti culinari del Regno, ma attirerà anche appassionati e intenditori di cibo da tutto il mondo, desiderosi di esplorare i sapori unici e squisiti che l’Arabia Saudita ha da offrire. Tante esperienze indimenticabili; che si tratti di kabsa in un ambiente Najd o di riso Mubahar con la gente del posto, di favolose mini sambosa glassate al formaggio e miele o di un delizioso masabeeb, la generosità, l’orgoglio e l’ospitalità rimangono saldamente impressi nella memoria. Vi è inoltre una straordinaria diversità culinaria, in cui la cucina americana si fonde con quella giapponese, cinese, greca e thailandese. Che si tratti di piatti sauditi o di specialità internazionali, l’Arabia Saudita offre qualcosa a ogni viaggiatore internazionale desideroso di esplorare le sue affascinanti attrazioni assaporando al contempo la sua variegata offerta culinaria.

“Negli ultimi anni, i nostri ispettori hanno monitorato con attenzione l'evoluzione culinaria del Regno e continuano ad apprezzare la meravigliosa varietà che questo Paese in rapida crescita ha da offrire”, spiega Gwendal Poullennec, Direttore Internazionale della Guida Michelin.

Il calore e la generosità del popolo saudita arricchiscono ulteriormente l'esperienza di viaggio, facendo sentire ogni visitatore benvenuto e apprezzato. Dai calorosi ristoranti tradizionali sauditi, desiderosi di preservare e valorizzare ricette tramandate di generazione in generazione, ai ristoranti sempre affollati e ai centri commerciali mozzafiato come “Via Riyadh”, che ospitano rinomati marchi globali. L’Arabia Saudita è insomma una destinazione unica, che offre una squisita combinazione di storia antica, ricca cultura e lusso moderno. I paesaggi variegati del Regno, dai vasti deserti alla splendida costa del Mar Rosso, fanno da sfondo a esperienze indimenticabili. Inoltre ospita diversi siti Patrimonio dell’Umanità Unesco, come Diriyah. Questo mix distintivo rende l’Arabia Saudita una destinazione ineguagliabile per gli amanti del cibo, gli appassionati di storia e i viaggiatori più accaniti.

“La nostra collaborazione con la Guida Michelin segna un’importante pietra miliare nella celebrazione dell’unicità e della varietà della scena culinaria saudita. Mette in luce la creatività e l’eccellenza dei nostri chef e ristoranti e invita il mondo a scoprire i sapori e le esperienze distintive che il Regno ha da offrire” dichiara Mayada Badr, ceo della Saudi Culinary Arts Commission.

