16 milioni gli italiani in vacanza (+3%): si spende più per il cibo che per l’alloggio

Inizio estate appena passato e prime partenze verso le vacanze. Secondo uno studio Coldiretti/Ixè, nel solo luglio 2024 saranno 16 milioni gli italiani che andranno in qualche località in cerca di relax, con un aumento del 3% sul 2022. In particolare, il mare è la destinazione preferita, seguita da campagna e parchi naturali, montagna e poi città d’arte. In generale, spiega lo studio, si conferma l’obiettivo di tante persone di trascorrere una vacanza “green” . Il cibo si conferma la voce più importante del budget, con un terzo della spesa turistica che finisce a tavola, superando quella per l’alloggio.

Il turismo enogastronomico rappresenta il mercato privilegiato delle specialità alimentari locali, ma anche un volano di sviluppo per i territori. Dalla valorizzazione dell’immenso patrimonio storico e culturale dell’enogastronomia nazionale dipendono, infatti, molte delle opportunità di crescita economica e occupazionale.

Il 32% degli italiani passerà le vacanze nella regione di residenza, ma c’è anche un 29% che si sposterà direttamente all’estero con l’Europa che resta una delle mete preferite. Alberghi e bed & breakfast risultano le strutture più utilizzate, mentre figura un 13% che sfrutterà la seconda casa di proprietà e un 19% che approfitterà invece dell’ospitalità di parenti e amici. Un’altra delle soluzioni più scelte è quella dell’agriturismo con 26.000 strutture attive su tutto il territorio nazionale: secondo le associazioni Terranostra e Campagna Amica, tante persone sono alla ricerca di un turismo più sostenibile così vengono offerte sempre più attività esperienziali con servizi innovativi per sportivi, curiosi, ambientalisti e amanti del buon cibo. Gli agriturismi offrono quindi camminate, percorsi a cavallo, in bicicletta o a piedi che permettono di scoprire territori meno conosciuti del nostro Paese attraverso percorsi immersi tra natura, storia e tradizioni.

Copyright © 2000/2024