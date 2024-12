167 milioni di aiuti Ue agli agricoltori italiani nel contesto della guerra tra Russia ed Ucraina

La Commissione Europea ha approvato un regime italiano da 167 milioni di euro per sostenere il settore agricolo nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina. Gli aiuti consisteranno in importi limitati sotto forma di sgravi contributivi e la misura sarà aperta a quei datori di lavoro operanti nel comparto in alcuni territori delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, colpiti dall’alluvione del maggio 2023 e che già sono a rischio perdita di liquidità finanziaria a causa delle difficoltà del mercato agricolo a loro volta provocate dal conflitto.

Per il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, “questo intervento, finalizzato a rafforzare la liquidità delle imprese agricole, testimonia l’impegno concreto del Governo Meloni nel supportare il settore primario - ha scritto su Facebook - un ringraziamento va alla Ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone, con la quale abbiamo lavorato a questi interventi per sostenere le imprese agricole in un momento di grande difficoltà, promuovendone la competitività e garantendo il necessario sostegno agli operatori del comparto in situazioni di emergenza”.

Un sostegno economico, quello di Bruxelles, che ha colto il favore del presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini, che dopo aver commentato positivamente la notizia ha, però, poi sollecitato la Ministra Calderone, “a rendere immediatamente operativi gli sgravi contributivi a favore delle imprese agricole alluvionate”.

Totale appoggio alla misura, e anche all’esecutivo, da parte della Coldiretti: “questo intervento testimonia l’impegno del Governo nel sostenere il settore primario per garantire la continuità e competitività delle imprese italiane, un segnale concreto di attenzione verso un settore chiave dell’economia nazionale, fondamentale per la sicurezza alimentare e la salvaguardia dei territori. Gli sgravi contributivi consentiranno agli imprenditori agricoli di affrontare le difficoltà economiche con maggiore stabilità e di programmare le attività con una prospettiva più serena. Un passo necessario per sostenere le imprese agricole in un momento di crisi e per proteggerle dalle conseguenze di eventi eccezionali. La continuità delle attività agricole e la resilienza delle comunità rurali dipendono da interventi tempestivi e mirati come questo”.

