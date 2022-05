“50 Top Pizza” 2022: Peppe Pizzeria, a Parigi, si conferma la “Migliore Pizzeria d’Europa”

“Peppe Pizzeria”, a Parigi, si conferma, per il secondo anno consecutivo, come “la Migliore Pizzeria d’Europa” (Italia esclusa), secondo la guida più influente nel mondo della pizza, “50 Top Pizza”, che a Peppe Cutraro, patron di “Peppe Pizzeria” assegna anche il premio speciale “Pizza Maker of the Year 2022”. Al secondo posto “Fratelli Figurato” di Riccardo e Vittorio, a Madrid, e sul terzo gradino del podio “50 Kalò London”, pizzeria inglese di Ciro Salvo, che si è aggiudicata anche il premio speciale “Made in Italy 2022”. Al quarto posto troviamo invece la pizzeria danese “Bæst” di Copenaghen, a cui vanno due premi speciali: “Best Service 2022” e “Innovation and Sustainability 2022”. Per la quinta posizione si ritorna in Spagna, a Barcellona, con “Sartoria Panatieri” di Rafa Panatieri e Jorge Sastre, a cui va il premio speciale “Pizza of the Year 2022” per la pizza “Cantabrian anchovies, tomato, escarole and kalama olive puree”. A completare la top ten “Via Toledo Enopizzeria”, a Vienna, alla posizione n. 6, “Pizza Zulù”, a Fürth, in Germania, alla posizione n. 7, “La Piola Pizza”, a Bruxelles, alla n. 8, “Kytaly”, a Ginevra, alla n. 9, e “La Balmesina”, a Barcellona, alla n. 10, che si aggiudica anche il premio speciale “Performance of the Year 2022”. A “La Pizza è Bella Gourmet” di Bruxelles, va invece il premio speciale “Best Pasta Omelette and Frying 2022”, e a “Forno d’Oro” di Lisbona va il premio “Best Wine List 2022” - Prosecco Doc Award. La pizzeria parigina “400° Laboratorio” di Gennaro Nasti ha conquistato il premio “New Entry of the Year 2022”, e alla pizzeria “Futura Neapolitan Pizza” di Berlino va il “Best Beer Service 2022”.

Al “Bæst” di Copenaghen e a “Sartoria Panatieri” di Barcellona anche il “Green Oven 2022”, che certifica che sono pizzerie ad alta sostenibilità ambientale. 21 i Paesi europei presenti all’evento, Inghilterra e Spagna su tutti, presenti con 5 insegne e la Spagna riesce nell’impresa di posizionare tre pizzerie nella Top Ten. Con quattro insegne, Francia, Danimarca, Germania e Belgio. Tra le città, Londra con 5 insegne e Copenaghen con 4 sono le più presenti in guida.

Focus - “50 Top Europe” 2022: la classifica completa

1. Peppe Pizzeria - Parigi, Francia

2. Fratelli Figurato - Madrid, Spagna

3. 50 Kalò London - Londra, Inghilterra

4. Bæst - Copenaghen, Danimarca

5. Sartoria Panatieri - Barcellona, Spagna

6. Via Toledo Enopizzeria - Vienna, Austria

7. Pizza Zulù - Fürth, Germania

8. La Piola Pizza - Bruxelles, Belgio

9. Kytaly - Ginevra, Svizzera

10. La Balmesina - Barcellona, Spagna

11. nNea - Amsterdam, Paesi Bassi

12. La Pizza è Bella Gourmet - Bruxelles, Belgio

13. Napoli on The Road - Londra, Inghilterra

14. Malafemmena - Berlino, Germania

15. Pizzeria Luca - Copenaghen, Danimarca

16. Forno d’Oro - Lisbona, Portogallo

17. 400° Laboratorio - Parigi, Francia

18. L’Antica Pizzeria - Londra, Inghilterra

19. The Dough Bros - Galway, Irlanda

20. San Gennaro - Zurigo, Svizzera

21. ’O Ver - Londra, Inghilterra

22. Forza - Helsinki, Finlandia

23. Guillaume Grasso - Parigi, Francia

24. Surt - Copenaghen, Danimarca

25. Futura Neapolitan Pizza - Berlino, Germania

26. Pizzeria Luca - Helsinki, Finlandia

27. 60 Secondi Pizza Napoletana - Monaco di Baviera, Germania

28. Ostro. - Gdańsk, Polonia

29. 450°C - Turku, Finlandia

30. Ciao a Tutti - Varsavia, Polonia

31. Verace - Nova Gorica, Slovenia

32. Marcella - Bruxelles, Belgio

33. Belli di Mamma - Budapest, Ungheria

34. De Superette - Gent, Belgio

35. Majstor I Margarita - Belgrado, Serbia

36. Oro di Napoli - Santa Cruz de Tenerife, Spagna

37. Pietra - Belgrado, Serbia

38. Cinquecento - Londra, Inghilterra

39. Casa Nostra - Monaco Di Baviera, Germania

40. IMperfetto - Puteaux, Francia

41. Matto Napoletano - Skopje, Repubblica di Macedonia del Nord

42. Demaio - Bilbao, Spagna

43. Pop’s Pizza - Lubiana, Slovenia

44. Kaja Pizza Köök - Tallinn, Estonia

45. Franko’s Pizza & Bar - Zagabria, Croazia

46. Street Pizza - Riga, Lettonia

47. Zielona Górka - Pabianice, Polonia

48. Animaletto Pizza Bar - Bucarest, Romania

49. Arte Bianca - Aljezur, Portogallo

50. Pizzeria MaMeMi - Copenaghen, Danimarca

Focus - “50 Top Europe” 2022: Top in Country

Top Pizzeria in France 2022 - Peppe Pizzeria, Parigi

Top Pizzeria in Spain 2022 - Fratelli Figurato, Madrid

Top Pizzeria in England 2022 - 50 Kalò London, Londra

Top Pizzeria in Denmark 2022 - Bæst, Copenaghen

Top Pizzeria in Austria 2022 - Via Toledo Enopizzeria, Vienna

Top Pizzeria in Germany 2022 - Pizza Zulù, Fürth

Top Pizzeria in Belgium 2022 - La Piola Pizza, Bruxelles

Top Pizzeria in Switzerland 2022 - Kytaly, Ginevra

Top Pizzeria in The Netherlands 2022 - nNea, Amsterdam

Top Pizzeria in Portugal 2022 - Forno d’Oro, Lisbona

Top Pizzeria in Ireland 2022 - The Dough Bros, Galway

Top Pizzeria in Finland 2022 - Forza, Helsinki

Top Pizzeria in Poland 2022 - Ostro., Gdańsk

Top Pizzeria in Slovenia 2022 - Verace, Nova Gorica

Top Pizzeria in Hungary 2022 - Belli di Mamma, Budapest

Top Pizzeria in Serbia 2022 - Majstor I Margarita, Belgrado

Top Pizzeria in Republic of North Macedonia 2022 - Matto Napoletano, Skopje

Top Pizzeria in Estonia 2022 - Kaja Pizza Köök, Tallinn

Top Pizzeria in Croatia 2022 - Franko’s Pizza & Bar, Zagabria

Top Pizzeria in Latvia 2022 - Street Pizza, Riga

Top Pizzeria in Romania 2022 - Animaletto Pizza Bar, Bucarest

