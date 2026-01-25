TG5 GUSTO DIVINO del 25 gennaio 2026
Servizio sullo stato dell’arte del vino italiano tra sfide e attualità con citazione di WineNews sul valore dei vigneti di Gioacchino Bonsignore
https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/tg5/gusto-di-vino-vino-e-vigneti_F314202201097C07
