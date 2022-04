A Milano nasce il primo ristorante di un marchio di Champagne in Italia

Nasce il primo ristorante in Italia di proprietà di un marchio di Champagne: il Delarocque Restaurant & Champagne, che porta il nome di Delarocque 1815, Maison indipendente di Le Mesnil-sur-Oger, patria delle prestigiose bollicine francesi, in Piazza Sempione a Milano con affaccio sul monumentale Arco Della Pace. E dove i piatti poveri della tradizione della cucina mediterranea vengono rivisitati dal giovane chef di origini partenopee Pietro Tiglio con tecniche moderne e ingredienti originali per accompagnare lo Champagne francese, senza dimenticare la mixology, vero e proprio trend del momento. “L’avventura di Delarocque Restaurant & Champagne nasce dal desiderio di costruire un’esperienza sartoriale di alto livello per chiunque decida di scoprire e degustare il nostro Champagne in un contesto unico, nel cuore della capitale del gusto e della moda - spiega Franco Descalzi, ceo e azionista di maggioranza di Delarocque 1815 - con un ristorante che racconti e celebri lo champagne, affiancandolo a una cucina contemporanea, ideale per il pubblico italiano, cultore del gusto ma anche dell’eleganza”.

