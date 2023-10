A pranzo con il re: alla Reggia di Venaria una mostra celebra le tavole delle corti italiane

Il pranzo del re è uno dei momenti che più solletica la nostra immaginazione quando si pensa alla vita delle corti: eppure sono relativamente rare le immagini che gli artisti al servizio dei sovrani ci hanno lasciato dei banchetti reali. A raccontarli, nella loro rappresentazione e nelle loro pratiche, ci pensa la mostra “Sovrani a tavola - Pranzi imbanditi nelle corti italiane”, alla Reggia di Venaria, da oggi al 28 gennaio 2024

Attraverso una ricerca capillare e l’esposizione di dipinti, argenti e splendidi servizi di porcellana provenienti da tutte le principali corti italiane, viene raccontata la curiosa storia di 500 anni di pranzi di papi, principi e re. Un percorso - a cura di Andrea Merlotti, con Silvia Ghisotti e Clara Goria - reso possibile grazie alla collaborazione con le più importanti ex-residenze reali d’Italia, dal Quirinale alle Regge di Capodimonte e di Caserta, dal Palazzo Reale di Milano a Palazzo Pitti, dal Palazzo Reale di Napoli a quello di Torino. Ma sono molti altri i musei italiani ed europei che hanno prestato le loro opere. Dal delizioso servizio per gelato in porcellana di Sèvres, di proprietà dei Duchi di Parma alla fine del Settecento, alla saliera in lapislazzuli e argento dorato del XVI secolo, passando per il dipinto del banchetto degli Asburgo nel 1590, la mostra è un affascinante viaggio nella storia del cibo nella sua rappresentazione più alta.

