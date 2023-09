A Roma la Ryder Cup, con i golfisti più forti al mondo: per loro full immersion nel cibo italiano 

É uno degli eventi sportivi più importanti a livello internazionale, alla pari delle Olimpiadi, dei Mondiali di Calcio e del Superbowl: sbarca per la prima volta a Roma, dal 29 settembre al 1 ottobre, la Ryder Cup, la sfida tra i golfisti più forti al mondo. Ma c’è un’altra squadra che, da mesi, è scesa in campo e si allena in vista dell’evento: è quella di Enoteca La Torre Group, brand italiano dell’alta cucina che si è aggiudicato, con un bando internazionale, la cura dei servizi premium della Ryder Cup, garantendo così ai campioni una full immersione nell’eccellenza del cibo italiano. Spetterà a loro il compito di preparare 3.500 pasti fine dining al giorno, grazie ad uno staff di 500 persone che lavorerà in 6 cucine per 3 padiglioni.

“La partecipazione alla Ryder Cup 2023 è per noi un grande onore - dichiarano Silvia Sperduti e Michele Pepponi, alla guida di Enoteca La Torre Group - ma anche una grande sfida: è la prima volta che la Ryder è di scena nel nostro Paese e sappiamo che l’Italia è il Paese dell’enogastronomia di qualità quindi, soprattutto in questa occasione, ci sentiamo testimonial del valore che la nostra cucina gode nel mondo. Proprio per questo abbiamo messo in campo tutta la nostra esperienza per gestire i numerosi eventi premium in programma”.

Un team di 500 persone, tra brigata di cucina, brigata di sala e staff, presente in ben 6 cucine, una per ogni piano dei tre padiglioni, allestiti direttamente negli spazi del golf club. Tutto sotto la supervisione dell’Executive Chef del settore catering del gruppo, Francesco Rivoglia, e di Domenico Stile, che vanta nella sua giovane ma già prestigiosa carriera due stelle Michelin e Tre Forchette Gambero Rosso. Non mancheranno momenti esclusivi come la Chef’s Table, che ospiterà alcune delle personalità più importanti al mondo nel campo dello sport, dello spettacolo, della moda, per i quali Enoteca La Torre ha pronto il meglio del paniere agroalimentare italiano con numeri da record: 1.500 kg di mozzarella, 3 quintali di pasta, 500 kg di pomodori pachino, 25.000 pezzi di lievitati, 600 kg di pesce, 800 kg di carne, 700 kg di pane e 1.500 kg di frutta.

Per la Ryder Cup è prevista un’audience di pubblico di 2 miliardi di persone in diretta televisiva in oltre 160 Paesi, un parterre di 50.000 spettatori sui campi per ogni giorno della competizione e oltre 10.000 tra volontari e addetti ai lavori coinvolti.

