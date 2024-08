“A tavola con il Nobile” ... aspettando lo storico “Bravìo delle Botti”

Da Angela Rafanelli (Linea Verde, Rai 1) a Tinto (Camper Rai 1 e Decanter Radio Due), a Mauro Casciari (Viva Rai 2 e Rds), guidati dal giornalista Bruno Gambacorta, ideatore del premio e della rubrica del “Tg2 Eat Parade”, in qualità di presidente, ed Aldo Fiordelli nel ruolo di direttore tecnico (ed oggi nel pool di assaggio di James Suckling, ndr): ecco i giurati che hanno decretato la Contrada di Gracciano come la migliore in “A tavola con il Nobile” 2024, edizione n. 22 del premio enogastronomico concorso promosso dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano (in collaborazione con il Magistrato delle Contrade), che si sfidano a colpi di ricette, aspettando il “Bravìo delle Botti” (storica sfida per le vie del centro storico di Montepulciano, una delle perle italiane del Rinascimento, quest’anno, il 25 agosto, effettuata facendo rotolare delle botti di 80 kg ciascuna, lungo un percorso in salita di oltre un chilometro), che festeggia i 50 anni.

Il tema è stato quello de “Gli animali pennuti dell’aia” con ricette declinate nelle seconde portate, es a vincere è stata la “Faraona in salmì marinata al Nobile di Montepulciano”, preparata dalla Contrada di Gracciano. Sul podio, al secondo posto, la Contrada di Voltaia, con la ricetta “Faraona all’uva” , mentre, al terzo posto, la Contrada di Coste, con la “Faraona in palmo di Re”: la sfida nobiliare di Montepulciano. Per un premio che ha permesso, nel tempo, il recupero di oltre 220 ricette della tradizione gastronomica della bellissima città e territorio di Montepulciano.

Copyright © 2000/2024