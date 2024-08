Ad Ortigia, il G7 Agricoltura e pesca: sostenibilità e sviluppo per il futuro del settore

Appuntamento in Italia, uno dei principali Paesi del settore, per G7 Agricoltura e pesca, summit che riunirà ad Ortigia, a Siracusa, i rappresentanti di Stati Uniti, Canada, Giappone, Francia, Germania e Regno Unito, assieme a quelli di nove Paesi africani. Come ha dichiarato il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, “dal 21 al 29 settembre, Ortigia sarà la capitale mondiale dell’agricoltura e della pesca. Associazioni di categoria, imprese, delegazioni internazionali si riuniranno nella splendida cornice siciliana per discutere il futuro del settore primario. Una vera expo del mondo agricolo, un appuntamento imperdibile aperto a tutti, un’occasione per la nostra Italia di mostrare al mondo le nostre grandissime eccellenze”. Lollobrigida aveva aggiunto che “questo G7 non sarà solo una riunione tra le Nazioni più industrializzate, ma rappresenterà anche un ponte verso i Paesi africani, con l’obiettivo di promuovere la sicurezza alimentare, la sostenibilità e uno sviluppo legato ai territori e al benessere delle comunità locali. Da Ortigia, cuore della Sicilia, puntiamo a rilanciare il futuro dell’agricoltura globale”.

La Regione Siciliana ha organizzato una serie di spettacoli ed eventi che faranno da cornice al G7, una occasione per vivere questo territorio anche da un punto di vista culturale ed artistico. Il calendario è stato curato dall’Assessorato regionale del Turismo, in collaborazione con l’Istituto nazionale del dramma antico (Inda) di Siracusa. Il 24 agosto, al Teatro Antico di Siracusa, la performance “Season” del Kataklò - Athletic Dance Theatre, con la partecipazione dei solisti Federico Guglielmo, Dino De Palma, Alessandro Quarta, I Solisti Filarmonici Italiani e la direttrice Gianna Fratta. Il 15 settembre, sempre il Teatro Greco, ospiterà il concerto di Noemi. Ad aprire ufficialmente l’Expo Agricoltura e Pesca del 21 settembre saranno “Let’s st’Aart - Una marcia … a ritmo di danza e musica” e “Horai - Le quattro stagioni”, due creazioni di Giuliano Peparini coreografo e direttore artistico di fama internazionale. “Let’s st’Art” è una marcia artistica e intergenerazionale che coinvolgerà artisti, attori e gli allievi dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico dell’Inda e della Peparini Academy. Il simbolico atto di piantare alberi in uno speciale giardino rappresenterà l’unità e l’universalità, valori da preservare e condividere tra i giovani dei Paesi del G7. Il 27 e 28 settembre, ancora al Teatro Greco, sarà la volta du “Horai - Le quattro stagioni”, uno spettacolo diretto da Giuliano Peparini con la partecipazione dell’étoile Eleonora Abbagnato. Sul palco, insieme a Eleonora Abbagnato, ci sarà anche il primo ballerino dell’Opera di Roma, Michele Satriano, accompagnato da 25 artisti e dagli allievi dell’Accademia dell’Inda e della Peparini Academy.

