Ad un’antica azienda artigianale giapponese il “Premio Primum Familiae Vini” 2025

Fondata nel 1909, l’azienda giapponese Tsutsumi Asakichi Urushi è specializzata nella raffinazione della lacca naturale, un’arte secolare che unisce tradizione e innovazione: sono loro a vincere il il “Premio Primum Familiae Vini” 2025 (del valore di 100.000 euro), assegnato dall’associazione che riunisce 12 delle più storiche famiglie produttrici di vino al mondo - nomi del calibro di Marchesi Antinori (Toscana) e Tenuta San Guido (Toscana) dall’Italia, Baron Philippe de Rothschild (Bordeaux), Joseph Drouhin (Borgogna), Domaine Clarence Dillon (Bordeaux), Egon Müller Scharzhof (Mosella), Famille Hugel (Alsazia), Pol Roger (Champagne), Famille Perrin (Valle del Rodano), Symington Family Estates (Portogallo), Familia Torres (Spagna) e Vega Sicilia (Ribera del Duero) - rivolto ad aziende familiari indipendenti che si distinguono per eccellenza artigianale, sostenibilità e continuità intergenerazionale. Specializzata nella raffinazione della lacca da quattro generazioni, la famiglia Tsutsumi ha mantenuto il suo impegno per la qualità, sviluppando lacche resistenti ai raggi Uv e svolgendo un ruolo chiave nella conservazione del patrimonio culturale giapponese, nonostante un calo del 90% della domanda di lacca negli ultimi quarant’anni. Oggi, l’azienda raffina una quota significativa della lacca giapponese, utilizzata nel restauro di tesori nazionali come il Santuario Nikko Toshogu.

Assegnato biennalmente, il Premio riconosce un’azienda familiare che incarna l’eccellenza, la sostenibilità e la trasmissione del sapere tra generazioni. Le 12 famiglie di Primum Familiae Vini credono fortemente nell’importanza di sostenere le imprese familiari che, come le loro, preservano la tradizione innovando per il futuro.

“Scegliere un vincitore tra tante aziende familiari straordinarie è sempre una sfida - ha dichiarato Charles Symington (Symington Family Estates), presidente Primum Familiae Vini - ma Tsutsumi Asakichi Urushi si è distinta per il suo straordinario impegno verso la tradizione e l’innovazione. Il loro lavoro è una testimonianza della resilienza delle imprese familiari e dell’importanza di preservare l’artigianato per le generazioni future”. Tra i precedenti vincitori ci sono Maison Bernard, il più antico laboratorio di liuteria d’Europa, e Brun de Vian-Tiran, un’azienda tessile francese specializzata nella produzione di tessuti nobili.

