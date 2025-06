Ornellaia “Vendemmia d’Artista” 2022, 300.000 dollari donati alla Guggenheim Foundation

Oltre 3 milioni di dollari donati a istituzioni culturali e fondazioni museali di tutto il mondo, compresi i 300.000 dollari donati alla Solomon R. Guggenheim Foundation, per la mostra “Collection in Focus: Modern European Currents”, in programma al Guggenheim i New York dal 15 luglio 2025, grazie all’incasso dell’asta on line, battuta da Bonhams, in questi giorni, che ha visto sotto il martelletto grandi formati ed edizioni speciali di Ornellaia Vendemmia d’Artista 2022 “La Determinazione”, create dall’artista Pascale Marthine Tayou. Cresce ancora, dunque, uno dei progetti più longevi e virtuosi del mecenatismo enoico (edizione n. 17) firmato Ornellaia, uno dei gioielli bolgheresi oggi del gruppo Frescobaldi. Top lot, la 9 litri della vendemmia 2022 “vestita” dall’artista camerunense, battuta per 15.000 dollari, come si legge sul sito della casa d’aste). “Vorrei ringraziare tutti i collezionisti che hanno preso parte all’asta e coloro che, negli anni, hanno condiviso il nostro impegno per il mondo dell’arte, rendendolo accessibile a tutti. Siamo orgogliosi di sostenere la mostra Collection in Focus: Modern European Currents in apertura al Guggenheim di New York. Personalmente, attendo con grande entusiasmo di poter ammirare le straordinarie opere esposte - afferma Lamberto Frescobaldi, presidente del gruppo - “e siamo profondamente riconoscenti adcOrnellaia per la continua generosità nei confronti della Fondazione Guggenheim attraverso il progetto Vendemmia d’Artista. La notevole donazione 2025 consente la conservazione di opere importanti e rare, esposte nella mostra Modern European Currents”, dichiara la Mariët Westermann, direttrice e ad del Museo e della Fondazione Solomon R.Guggenheim.

Copyright © 2000/2025