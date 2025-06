Pomodoro: la sua arte vive anche nel mondo del vino … Dal Carapace in Umbria al Cancello solare di Ca’ del Bosco, il Maestro ha trasformato le cantine italiane in opere d’arte: un’eredità scultorea che unisce creatività, natura e cultura enologica… Arnaldo Pomodoro ha lasciato un segno indelebile anche nel mondo del vino, con cui ha intrattenuto un rapporto profondo e fecondo, dando vita a una straordinaria fusione tra scultura e viticoltura. Tre opere simbolo raccontano questo sodalizio, come ricorda WineNews. Il Carapace (Tenute Lunelli, Umbria) è la prima cantina-scultura al mondo, progettata per la famiglia Lunelli, con cui l’artista aveva un legame di amicizia dal 1984. Inaugurato nel 2012, il Carapace – ispirato al guscio di una tartaruga – celebra la forza della natura e la longevità del Montefalco Sagrantino. È oggi tra le 50 cantine più belle del mondo secondo i World’s Best Vineyards 2024.Il Centenarium (Cantine Ferrari, Trento) è una scultura in bronzo alta sei metri, realizzata nel 2002 per commemorare i 100 anni della storica casa spumantistica. Rappresenta le bollicine che salgono verso il cielo ed è visibile anche dall’Autostrada del Brennero. Già nel 1992 Pomodoro aveva firmato il “Disco” per i 90 anni di Ferrari. Infine il Cancello solare (Ca’ del Bosco, Franciacorta), un’opera iconica commissionata nel 1985 da Maurizio Zanella. Una porta monumentale che simboleggia l’ingresso nella vigna come passaggio rituale tra arte, natura e vino. Il sole – energia vitale dell’uva – diventa protagonista scultoreo.Oltre all’estetica, le collaborazioni di Pomodoro con Lunelli e Zanella testimoniano un intreccio culturale tra arte e impresa vinicola, che continua nel sostegno alla Fondazione Arnaldo Pomodoro, oggi anche con l’impegno diretto di Matteo Lunelli.

