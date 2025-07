Vip: da JLo a Riccardo Muti, da Nick Cave a Santana, vino-mito Sassicaia special gift … Per i grandi nomi al Lucca Summer Festival una magnum by Tenuta San Guido, da sempre ambasciatrice dell’enologia italiana nel mondo … Uno “special gift” su misura per regalare un pezzetto della Toscana del vino a grandi artisti di tutto il mondo: da Jennifer Lopez a Riccardo Muti, da Nick Cave a Santana, le celebrities che si sono esibite, in questi giorni, nel Lucca Summer Festival 2025, hanno ricevuto in dono una prestigiosa magnum di Sassicaia 2002, vino-mito prodotto a Tenuta San Guido ed etichetta da sempre ambasciatrice dell’enologia italiana nel mondo, come racconta Winenews. Un regalo sicuramente apprezzato da Jennifer Lopez - cantante, attrice, ballerina, ma soprattutto icona planetaria, che ha scelto il festival toscano per l’unica tappa italiana del suo tour mondiale - grandissima amante del Belpaese, tanto da frequentare abitualmente la Costiera Amalfitana per le sue vacanze estive, ed estimatrice della buona tavola, oltre che lei stessa produttrice nel settore beverage con il brand Delola, ispirato proprio all’aperitivo all’italiana.

Anche il maestro Riccardo Muti, il più famoso e importante direttore d’orchestra del nostro Paese, che nell’ambito del “Lucca Summer Festival 2025” ha diretto l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini - da lui stesso fondata e composta da 130 straordinari strumentisti di età compresa tra i 18 e 30 anni - ha ricevuto il cofanetto di legno con il Sassicaia, a celebrare un connubio speciale tra due eccellenze del made in Italy.

Stesso dono per il musicista australiano Nick Cave, un’artista che fa del palco uno spazio sacro, che ha particolarmente apprezzato la bottiglia personalizzata di Sassicaia, così come l’iconico chitarrista Carlos Santana, leggenda della musica mondiale, che, dopo essersi esibito con le sue inconfondibili sonorità latine, ha ricevuto in dono lo speciale cofanetto in legno contenente la magnum di Tenuta San Guido

