Vino: Henri Jayer per la Francia, Monfortino e Sassicaia per l’Italia, i top dell'asta di Finarte … Un anno da record per la casa d’aste milanese: quasi 1,5 milioni di euro raccolti nel 2025. Il 3 dicembre nuovo “incanto natalizio” … Va in archivio con 427.000 euro di incasso, diritti inclusi, l’ultima asta di “Vini e distillati” by Finarte, di scena nei giorni scorsi a Roma. Tra i “top lot”, per la Francia, a spiccare sono quelli firmati dal mito di Borgogna Enry Jayer: la magnum di Richebourg 1986, aggiudicata a 28.060 euro, le due magnum di Cros Parantoux 1996, a 21.960 euro ciascuna, e la bottiglia di Richebourg, annata 1985, a 18.300 euro. Top lot per l’Italia, invece, due grandi classici del vino di pregio del Belpaese, con il Barolo Monfortino 1995 della Giacomo Conterno, gioiello delle Langhe, aggiudicato a 1.342 euro, la cassa di Sassicaia 1995, fuoriclasse enoico della Tenuta San Guido ed espressione qualitativa ai vertici di Bolgheri, aggiudicata a 3.660 euro, e una bottiglia di Barolo 1964 di Bartolo Mascarello, aggiudicato a 1.220 euro.

Tra i distillati, segnala WineNews, invece, le aggiudicazioni di Ardbeg Islay Malt Scotch Whisky e del Macallan 25 Year Old Unblended Single Malt Scotch Whisky, entrambi a 2.684 euro, ma anche del Connoisseurs Choice Mortlach 1969, partito da 150 euro e che ha raggiunto una quotazione di 1.952 euro.

Un percorso, quello dedicato alle aste dei vini e distillati, partito per Finarte nel 2019, con il dipartimento guidato da Guido Groppi, che ha già raggiunto, nel 2025, spiegano a WineNews dalla casa d’aste milanese, la propria cifra record, avvicinandosi a 1,5 milioni di euro. In attesa di una nuova “asta a tempo” che si aprirà il 3 dicembre per chiudersi il 16 dicembre, con grandi vini come il Tignanello di Marchesi Antinori, le etichette-icona di Jermann, Montevetrano e Quintodecimo, il Montiano di Famiglia Cotarella, e non solo

