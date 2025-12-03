Calendario dell'Avvento by WineNews, non una classifica ma le scelte dei followers…Giorno dopo giorno, i 24 vini italiani recensiti dai nostri esperti e più cliccati su Instagram, fino alla Vigilia di Natale… Il Natale del 2025 sarà ricordato anche per il passaggio del Calendario dell’Avvento da fenomeno di nicchia a tendenza dilagante: sono ormai centinaia le proposte di brand che vendono l’emozione di caselline da aprire, una al giorno, fino al 24 dicembre, dal cioccolato al vino, dal tè ai mini-superacolici. Anche WineNews ha voluto giocare con questo trend, proponendo un suo personale Calendario dell’Avvento, che sarà pubblicato, day by day, su Instagram. Ogni giorno una Storia con una bottiglia di vino, rigorosamente made in Italy, non frutto della solita classifica, ma delle scelte dei nostri followers: le 24 etichette del Calendario sono quelle più cliccate, nel 2025, dagli oltre 55.000 followers @WineNewsIt. Tra le oltre 730 schede relative alle recensioni di bottiglie che annualmente vengono redatte e pubblicate dallo staff di WineNews di esperti - attraverso I Quaderni di WineNews (appunti di critica enologica) ed I Vini di WineNews (con le etichette degustate in giro per il mondo, agli eventi o direttamente in cantina), entrambe frutto di una selezione compiuta tra 5.000 assaggi all’anno - i followers hanno scelto, tramite Mi piace o commenti positivi, le loro preferite. Tra grandi vini toscani, blasonati piemontesi e famose etichette del Sud o del Nord, è un piccolo viaggio che ci accompagnerà fino al giorno di Natale. Ma, nel periodo delle Feste, non potevano mancare le bollicine: ecco perché abbiamo voluto scoprire, con voi, quali sono le 5 più cliccate su Instagram nel 2025 di @WineNewsIt. Il risultato è una selezione variegata di etichette, dai bianchi ai rossi, passando per le bollicine, perfette per brindare in occasione dei tanti brindisi che caratterizzano questo mese speciale, in abbinamento ai grandi piatti della tradizione italiana o della cucina più innovativa.

Il Calendario dell’Avvento 2025 by WineNews, dall’1 al 24 dicembre

1 Dicembre - Venica, Doc Collio Chardonnay Ronco Bernizza 2023

2 Dicembre - Castello della Sala, Umbria Igt Muffato della Sala 2023

3 Dicembre - Le Monde, Doc Friuli Cabernet Franc 2020

4 Dicembre - Camigliano, Docg Brunello di Montalcino Paesaggio Inatteso 2020

5 Dicembre - Castello del Terriccio, Toscana Igt Rosso Lupicaia 2019

6 Dicembre - Poliziano, Docg Vino Nobile di Montepulciano Pieve Caggiole 2021

7 Dicembre - Fattoria dei Barbi, Docg Brunello di Montalcino Riserva 2019

8 Dicembre - Tenuta di Trinoro, Toscana Igt Rosso Tenuta di Trinoro 2022

9 Dicembre - Masciarelli, Doc Montepulciano d’Abruzzo Marina Cvetic San Martino Rosso Riserva 2019

10 Dicembre - Lunae Bosoni, Doc Colli di Luni Vermentino Etichetta Grigia 2024

11 Dicembre - Canalicchio di Sopra, Docg Brunello di Montalcino Riserva 2019

12 Dicembre - Gianfranco Fino, Salento Igt Primitivo Es 2022

13 Dicembre - Bruno Giacosa, Docg Barolo Falletto Vigna Le Rocche Riserva 2020

14 Dicembre - Ornellaia, Doc Bolgheri Bianco Ornellaia 2022

15 Dicembre - Pian delle Vigne, Docg Brunello di Montalcino 2020

16 Dicembre - Arnaldo Caprai, Doc Montefalco Sagrantino Passito 2019

17 Dicembre - Bertani, Docg Amarone della Valpolicella Classico Superiore 1980

18 Dicembre - Tenuta San Leonardo, Vigneti della Dolomiti Igt Rosso San Leonardo 2020

19 Dicembre - Gaja, Docg Barolo Sperss 2020

20 Dicembre - Poggio di Sotto, Doc Rosso di Montalcino 2022

21 Dicembre - Allegrini, Docg Amarone della Valpolicella Classico 2020

22 Dicembre - Bellavista, Docg Franciacorta Extra Brut Rosè Alma Assemblage 1

23 Dicembre - Tascante, Doc Etna Bianco Sciaranuova 2022

24 Dicembre - Giacomo Conterno, Docg Barolo Monfortino Riserva 2019

