Vino: la star del calcio Neymar Jr lancia il progetto ‘Le Prince’… “Già vendute in anticipo 300.000 bottiglie. Obiettivo, far entrare il vino nella quotidianità del Brasile, un mercato dalle grandi potenzialità” … Il suo sogno lo sta vivendo in campo con la maglia numero 10 del Brasile allenato da Carlo Ancelotti, in quel Mondiale di Calcio, tra Usa, Canada e Messico, il suo ultimo, che sogna di vincere con la maglia verdeoro e che coronerebbe una straordinaria carriera. Ma Neymar Jr, uno dei calciatori più forti e ammirati della propria epoca, non guarda solo al rettangolo verde e al pallone, perché i suoi interessi superano lo sport. Tanto che sono arrivati ad abbracciare anche il vino, un prodotto che continua a mantenere alto il proprio appeal anche tra i calciatori (così come tra allenatori e dirigenti sportivi) come più volte raccontato da WineNews, come riporta Adnkronos. Secondo quanto riportato dal sito Pequenas Empresas & Grandes Negócios, che il sito Winenews.it rilancia in Italia, infatti, la famiglia Neymar ha lanciato “Le Prince”, un marchio creato in collaborazione con la holding Jlx per avvicinare i consumatori brasiliani ad etichette di varie nazionalità e, quindi, per integrare il vino nella vita quotidiana delle persone (i prezzi dei vini sono per “tutte le tasche”, ndr), sfruttando anche le potenzialità di un mercato emergente (osservato con grande attenzione anche dall’Italia, ndr) destinato a crescere. Secondo quanto è stato riportato, il Brasile ha un consumo medio di vino di circa 2,5 litri pro capite all’anno, ben al di sotto di Paesi vicini come il Cile, dove tale volume raggiunge i 20 litri annui.

Il portfolio dei vini di Neymar jr, composto da 7 etichette, è curato dal brasiliano Dirceu Vianna Júnior, Master of Wine, e abbraccia zone vitivinicole rinomate, dalla Francia alla Spagna fino al Cile, con prezzi che vanno da circa 10 euro fino a superare gli 8.000 euro: c’è la linea “Le Prince Red” con i vini cileni della cantina Terraustral oppure “Le Prince Black” che riunisce due vini prodotti in Spagna e, quindi, un rosso della Rioja sviluppato in collaborazione con la cantina Bodegas Faustino e un Albariño bianco della regione delle Rías Baixas, prodotto dalla cantina Paco & Lola. Ed ancora, “Le Prince Green” che comprende un rosso francese della regione di Châteauneuf-du-Pape nella Valle del Rodano e un vino spagnolo della cantina Abadia Retuerta e, infine, “Le Prince Blue”, la linea più prestigiosa (e dal prezzo più elevato) essendo composta da bottiglie prodotte in collaborazione con un’azienda vinicola della regione di Bordeaux con le bottiglie numerate e associate a momenti della carriera di Neymar Jr. Si parla che, già prima del lancio, siano state vendute in anticipo 300.000 bottiglie con un obiettivo ambizioso, ovvero vendere 4 milioni di bottiglie nel primo anno di attività, generando un fatturato di circa 17 milioni di euro.

Vedremo se Neymar Jr realizzerà un altro splendido gol anche in ambito vitivinicolo. Intanto la sfida “mondiale” a Lionel Messi, che qualche anno fa lanciò la sua linea di vino, è stata simbolicamente lanciata anche in ambito enoico. C’è, quindi, nuovo punto di contatto nella “liaison” tra i grandi campioni del calcio mondiale ed il mondo del vino, con tanti calciatori che sono diventati produttori direttamente (da Andres Iniesta a David Silva, da Andrea Pirlo ad Andrea Barzagli, da Dario Dainelli a Johan Micoud, solo per citarne solo alcuni), e molti di più che hanno prestato il loro volto ad un progetto enoico, come hanno fatto, tra gli altri, leggende del calcio come Ronaldinho, Snejder, Zamorano, Roberto Carlos, Marco Materazzi, John Terry, Eden Hazard e Julio Cesar, tra gli altri, per la linea “Wine of Champions”, ideata da Fabio Cordella.

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