La Nazione

Regoli di WineNews è stato nominato “Enologo ad honorem”. Un riconoscimento per “valorizzare il costante impegno nel racconto del vino italiano attraverso WineNews, testata che dirige (e che ha fondato un quarto di secolo fa, con la moglie Irene Chiari, online dal 2000) divenuta negli anni un punto di riferimento autorevole per l’informazione vitivinicola ed enogastronomica nazionale e internazionale” e perché “la sua attività giornalistica ha contribuito in maniera significativa alla diffusione di una cultura del vino competente, indipendente e capace di interpretare le trasformazioni del settore, accompagnando produttori, enologi, media e operatori nella crescita della consapevolezza e dell’immagine del vino italiano nel mondo”. Riunita al Congresso a Conegliano, Assoenologi ha eletto il direttore WineNews, Alessandro Regoli, “Enologo ad honorem” e “Premio Assoenologi Comunicazione Italia” 2026.

“Da 25 anni, il lavoro WineNews è raccontare la cronaca quotidiana e capire trend e analisi del wine&food, declinandolo sui nostri tanti strumenti di comunicazione online, creati quando non era facile come oggi - spiega Regoli -, un lavoro che è stato, è e sarà sempre incentrato sulla narrazione del mondo del vino e del cibo con articoli, audio, video, recensioni, post, foto e non solo. Il vino, come tutti i prodotti autentici della grande agricoltura italiana, è l’unico, vero e più fedele compagno della tavola, e l’anima delle conversazioni. Ma deve perdere l’autoreferenzialità e il linguaggio a volte troppo pirotecnico per ritrovare la sua funzione più bella ed importante: bere un bicchiere è onorare la terra, la storia, la cultura e l’identità che ci appartengono. È convivialità. E la deve riconquistare rientrando nelle case e tornando nei luoghi dove si consuma, si mangia e si sta, semplicemente e piacevolmente, in compagnia”.

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