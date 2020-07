Agricoltura e ambiente: 2 milioni di euro per l’apicoltura italiana dalle Politiche Agricole

Due milioni di euro per la realizzazione di progetti nel settore apistico italiano. Risorse che arrivano dal decreto, firmato oggi dal Ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova, destinate a finanziare, attraverso una procedura selettiva ad evidenza pubblica, progetti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale e occupazionale che dovranno garantire ricadute a livello nazionale.



“L’apicoltura - spiega Teresa Bellanova - è un settore fondamentale per la nostra agricoltura, con importanti ricadute produttive, economiche e sociali e per l’equilibrio ecosistemico. Un settore particolarmente sensibile, esposto com’è ai rischi dell’inquinamento, dei cambiamenti climatici, della concorrenza sleale e delle frodi”.



Ieri, nell’audizione al Senato della Repubblica, sono stati snocciolati i numeri significativi di questo comparto, che vede l’Italia al quarto posto su scala europea, ed è stato rimarcato come l’apicoltura sia per legge attività di interesse nazionale. “Un’attività minacciata dai cambiamenti climatici e anche dalle frodi alimentari - continua il ministro - e che dobbiamo saper invece sostenere, tutelare, valorizzare. Per questo ritengo importante l’ampio raggio progettuale che il decreto contempla, tra cui la possibilità di avviare progetti promozionali finalizzati a valorizzare il miele come alimento naturale, mettendo in evidenza il legame con i territori di produzione”.

