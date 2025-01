Agrifish: una Pac per gli agricoltori, l’obbiettivo della Polonia in linea con gli Stati membri

Sicurezza alimentare, miglioramento della competitività dell’agricoltura e del settore agroalimentare, resistenza alle crisi e stabilizzazione e rafforzamento del reddito e della posizione degli agricoltori all’interno della filiera. Sono gli obiettivi dichiarati dalla Polonia, presidente di turno del Consiglio Ue, dal 1 gennaio e fino a giugno, in materia di agricoltura e pesca, nell’Agrifish, la riunione tra i Ministri europei che si è tenuta ieri, 27 gennaio, a Bruxelles, guidata dal polacco Czesław Siekierski: “la nostra presidenza lavorerà per semplificare la Politica agricola comune (Pac) con l’obiettivo di migliorare la vita degli agricoltori e ridurre l’onere amministrativo - ha detto al termine dell’incontro - c’è un chiaro sostegno da parte dei Ministri in merito”. La discussione del meeting è ruotata, infatti, proprio intorno alla Pac: molti Stati membri hanno lamentato che l’onere amministrativo per gli agricoltori per l’autorizzazione delle prestazioni sia eccessivo, mentre altri hanno chiesto maggiore flessibilità nell’attuazione degli obblighi ambientali e climatici, oltre a una migliore efficienza quando vengono modificati i piani strategici della Pac.

Il Commissario Europeo all’Agricoltura, Christophe Hansen, ha quindi ribadito il suo impegno nel ridurre l’onere amministrativo e ha anche annunciato che avrebbe proposto la rimozione del requisito di autorizzazione annuale, sottolineando al contempo l’importanza della sostenibilità ambientale e rassicurando su eventuali cambiamenti profondi alla Pac nell’attuale periodo di programmazione, in quanto potrebbero creare incertezza per gli agricoltori.

Per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori il dibattito si è concentrato, invece, sulle recenti proposte legislative, quali l’applicazione transfrontaliera delle norme contro le pratiche commerciali sleali e le modifiche al regolamento sull’organizzazione comune dei mercati (Ocm). I Ministri europei hanno espresso il loro sostegno in merito, anche se alcuni si sono rivelati scettici sul meccanismo di mediazione obbligatorio, l’uso generalizzato di contratti scritti e le misure di incoraggiamento agli agricoltori per aderire alle associazioni di produttori.

Il Consiglio ha discusso inoltre anche gli ultimi sviluppi sulle questioni relative al commercio agroalimentare, con particolare attenzione all’impatto sugli agricoltori dell’Unione Europea e le barriere non tariffarie con i Paesi extra-Ue. È stata dibattuta anche la prospettiva di riservare almeno 1 miliardo di euro, come assicurazione contro qualsiasi potenziale impatto negativo dell’accordo Mercosur (nonostante alcune delegazioni abbiano accolto con favore il patto tra Ue e Messico). Sottolineata, infine, la necessità di una concorrenza leale tra i mercati dell’Unione Europea e non, evidenziata la necessità di un allineamento degli standard di produzione nel commercio con i Paesi Terzi - le disposizioni sanitarie e fitosanitarie, per esempio, sono state identificate dalla maggior parte dei Ministri come una barriera non tariffaria fondamentale al commercio - e rilevata la necessità di un ambiente commerciale “più stabile” in relazione al commercio agroalimentare con l’Ucraina.

“La Commissione Europea presenterà il 19 febbraio la “Visione per il futuro dell’agricoltura” che mostrerà il percorso da seguire per una produzione agricola sostenibile e resiliente nell’Unione Europea - ha confermato il Commissario Hansen, nella conferenza stampa a margine dell’Agrifish- l’esecutivo Ue presenterà le linee principali che dobbiamo seguire per assicurarci che l’agricoltura rimanga un’attività attraente, non solo oggi e sia preparata alle pressioni esterne sul nostro settore agricolo”.

