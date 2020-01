Al Senato un disegno di legge per promuovere e proteggere il gelato artigianale

Vale 16 miliardi di euro, globalmente, e solo in Italia conta 39.000 esercizi e un fatturato di 2,8 miliardi di euro: il settore del gelato artigianale è un vero e proprio gioiello di tradizione e cultura che, come ogni prodotto d’eccellenza, ha bisogno di tutela. E la sua importanza è arrivata in Parlamento: al Senato è stato presentato il disegno di legge, che porta la firma del Senatore Riccardo Nencini, “Disposizioni per la produzione e la definizione del gelato artigianale di alta qualità nonché per la definizione della figura professionale dell’artigiano gelatiere”, presentato insieme a Vetulio Bondi, presidente dei Gelatieri Artigiani Fiorentini, e Fabio Bracciotti, presidente dei Gelatieri per il gelato.

“Manca una normativa nazionale di differenziazione tra il prodotto industriale e quello artigianale tipicamente italiano - si legge nel ddl - e questo vuoto normativo crea confusione nel comprendere, da parte del cliente, che tipo di prodotto si acquista. Non sempre, nelle numerose gelaterie sparse per tutti il territorio nazionale, si trova un prodotto artigianale, anche se viene proposto con la stessa comunicazione e lo stesso prezzo. Con il ddl si propone di stabilire una definizione chiara di gelato artigianale di alta qualità - materie prime genuine, naturali, fresche - e si stabiliscono le competenze per definire la figura dell’artigiano gelatiere che sceglie e miscela sapientemente i prodotti secondo la propria creatività. Il ddl prevede anche delle sanzioni: chiunque ponga in vendita gelato artigianale non conforme alle disposizioni introdotte dal ddl, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro”.

La necessità di un riconoscimento legislativo era da tempo avvertita dalla categoria, e il disegno di legge è frutto di una mobilitazione che ha visto protagoniste le piccole associazioni di gelatieri artigiani presenti sul territorio. “Un’iniziativa fortemente voluta - ha spiegato Vetulio Bondi - da chi crede in un gelato equo, senza fronzoli e di grande qualità. L’obiettivo è quello di soddisfare la clientela offrendo un gelato trasparente per consentire una scelta consapevole e la valorizzazione di un prodotto d’eccellenza del Made in Italy”. Fabio Bracciotti, presidente dell’associazione Gelatieri per il Gelato ha sottolineato nell’incontro in Senato come la proposta del senatore Nencini “è l’unica che ingloba, non solo il punto di vista del prodotto gelato artigianale, ma anche la figura professionale del gelatiere”. Senza dimenticare che “ad oggi non c’è una legge che garantisca al cliente finale, la lettura reale delle materie prime utilizzate nel processo produttivo del gelato”.

