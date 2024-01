Al via all’Aeroporto di Ciampino il primo food delivery al gate in Italia 

C’è finalmente una soluzione per quel languorino - dovuto alla mancanza di tempo per mangiare, tra file, controlli e procedure per i bagagli - che può prendere mentre si aspetta di imbarcarsi all’aeroporto: un’opportunità che al momento è riservata ai passeggeri di Ciampino, in cui è stato attivato il primo food delivery al gate del nostro Paese. Basterà fare un ordine al totem elettronico o su app per ricevere il proprio cibo, anche se la zona in cui ci sono bar e ristoranti è ormai troppo lontana da raggiungere, in attesa del proprio volo. Il progetto nasce da un accordo tra Chef Express, società di ristorazione controllata dal Gruppo Cremonini, McDonald’s Italia e Aeroporti di Roma, e segna un importante passo avanti nell’offerta di servizi di ristorazione.

Attraverso questo innovativo servizio, i passeggeri che avranno già completato tutte le necessarie procedure di sicurezza previste all’interno dell'aeroporto, potranno recarsi alle casse digitali di McDonald’s installate in una zona dedicata ed ordinare il proprio pasto, personalizzando alcune ricette. L’ordine, che può essere effettuato anche tramite l’app McDonald’s, verrà preparato al momento dal personale McDonald’s del ristorante che si trova nell'area partenze che precede i controlli di sicurezza, portato al di là dei varchi e consegnato direttamente nella zona dedicata ai clienti in attesa di partire.

Il progetto mira a migliorare significativamente l’esperienza di viaggio, consentendo ai passeggeri in partenza ogni anno da Roma Ciampino (che, nel 2023, sono stati 2 milioni), di ordinare e gustare il proprio pasto in un contesto più rilassato e comodo, per godersi un momento di totale tranquillità nell’attesa del viaggio. “Questa iniziativa - precisa Marilena Blasi, Chief Commercial Officer di Aeroporti di Roma - si innesta nel più ampio progetto di digitalizzazione in ambito food & beverage che consente, già oggi, di riservare un tavolo nei ristoranti di Fiumicino o di acquistare in anticipo i prodotti attraverso il proprio smartphone e passare al punto vendita selezionato solo per il ritiro”.

Copyright © 2000/2024