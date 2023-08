Alimentazione vegetale, risparmio, colore bianco, no alcol, mangiare a casa e “radicalmente” locale

Alimentazione a base vegetale, risparmio e riduzione dello spreco, nuove idee, il colore bianco nel piatto, innovazione in cucina, bevande no alcol ma anche spirits e micro-birrifici, nuove generazioni di chef, il concetto di radicalmente locale, mangiare a casa e viaggiare oltre il confine nel piatto: sono le tendenze della cucina del futuro, di scena a “Food Zurich”, edizione n. 8, a Zurigo dal 7 al 17 settembre, appuntamento internazionale dedicato alle novità del settore. La città elvetica torna ad essere il principale hotspot culinario europeo, un luogo di ritrovo per intenditori, curiosi e famiglie: quest’anno il tema-guida sarà “Culinary Future”, ovvero il futuro dell’alimentazione, un domani sicuramente complesso, ma anche pieno di possibili soluzioni stimolanti ed innovative. Con più di 160 eventi, in 11 giorni, la città si riempirà di progetti gastronomici visionari, ambiziose start-up, soluzioni avveniristiche, contenuti, colori, sapori e profumi. Saranno 10 i temi principali intorno ai quali si svilupperanno gli appuntamenti in programma.

Vegetale: oggi “vegetale” non significa più rinuncia e sostituzione, ma una cucina ottima, moderna, saporita, sostenibile e creativa. Risparmio alimentare: un terzo del nostro cibo va perso o sprecato nel suo percorso dal campo al piatto. Foodsave è un movimento che mira a ridurre lo spreco alimentare e dare un contributo significativo al cambiamento del modo in cui mangiamo e pensiamo. Nuove idee: il mondo si rivolge a Zurigo in attesa di innovazioni anche in ambito alimentare: al Politecnico di Zurigo più di 65 team stanno studiando temi legati alla nutrizione. Bianco: il bianco è molto di più di un colore, è una tela per la creatività, un punto di partenza e una fonte di ispirazione nella sua forma più pura. Il bianco attraversa il mondo culinario in molte sfaccettature, sia esso farina e burro, asparagi e cavolfiore, una tavola imbandita in bianco o vino bianco. Innovazione: il panorama gastronomico è in continua evoluzione. Nuove tecniche e processi stanno cambiando il modo in cui mangiamo e gustiamo il cibo. Dai sostituti della carne di origine vegetale al latte di alghe, ai nuovi metodi di lavorazione o confezionamento. Fuori dalla bottiglia: bevande con poco o nessun alcol, succhi, liquidi fermentati o sidro, ispirano tutti coloro che vogliono evitare l’alcol. Ma non solo, sono in crescita anche vermouth, gin, seltzer, vino naturale e cocktail. Per non parlare dei microbirrifici, birre acide e, finalmente, tante donne birraie. Nuova generazione: il futuro appartiene ai giovani chef locali e ai nuovi arrivati in città, che presentano tecniche rivoluzionarie, vecchie ricette rivisitate, pop-up fantasiosi e nuovi concetti gastronomici, mostrando come e cosa. “Radicalmente” locale: la globalizzazione ha portato con sé una diversità spesso sconcertante, a volte travolgente e con essa lunghi percorsi di produzione ad alta intensità energetica. “Dalla fattoria alla tavola” o “radicalmente locale” sono i nomi delle salutari controtendenze che ci stanno riportando a noi stessi, alle nostre radici e ai tesori locali, verso la sostenibilità. A casa: sia per motivi economici o semplicemente per la voglia di stare davanti ai fornelli, mangiare a casa è diventato di nuovo un piacere per molte persone. Cucinare in casa è divertente, migliora il benessere e la qualità della vita. Oltre il confine del piatto: cosa c’è da scoprire oltre il bordo del piatto?A tavola, sullo sfondo del settore alimentare, nella produzione o in altri ambiti culinari? Cosa succede quando il cibo incontra l’arte, quando la letteratura diventa commestibile o la musica diventa “da sorseggiare”? Nuovi sapori, strani profumi, fusioni che allargano gli orizzonti e storie emozionanti dietro i piatti sono le esperienze che si cercano e che ispirano.

“Food Zurich” si conferma uno dei festival gastronomici più grandi d’Europa, organizzato in una città che è un paradiso per gli appassionati di cibo. Dalla cucina di altissimo livello ai classici svizzeri, passando per ristoranti internazionali e street food esotici, nella città sulla Limmat i buongustai troveranno quasi 3.000 ristoranti, che fanno di Zurigo una delle città a più alta densità di ristorazione al mondo.

