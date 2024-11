Alla giornalista Stefania Battistini, “Un Tartufo per la Pace” 2024 per il reportage in Ucraina

Sarà la giornalista Stefania Battistini - storica inviata di guerra del Tg1, inserita con l’operatore video Simone Traini nell’elenco dei ricercati dalla Russia per il reato di “attraversamento illegale del confine” dopo il reportage realizzato al seguito delle truppe ucraine nella regione di Kursk - a ricevere il Premio internazionale “Un Tartufo per la Pace” 2024, il consueto riconoscimento che viene assegnato ogni anno a San Giovanni d’Asso (nel Comune di Montalcino), nelle Crete Senesi, nell’ultimo weekend della “Mostra Mercato del Tartufo Bianco” n. 38 (16-17 novembre).

“Abbiamo pensato a lei - dice il vicesindaco di Montalcino, Angelo Braconi - ammirando il suo coraggio e il suo stile sempre misurato e documentato nel raccontare drammi che da casa facciamo perfino fatica a immaginare. Ha sempre fornito notizie e pochi commenti, dando voce a chi ha perso tutto. Premiamo il suo coraggio al servizio dell’informazione, la sua professionalità, la ringraziamo e con questo gesto esprimiamo la vicinanza della nostra comunità adesso che la minaccia russa la limita nel suo lavoro e la costringe a muoversi con la scorta”. La cerimonia di consegna del premio si svolgerà il pomeriggio di domenica 17 novembre, alle 18, nella Sala del Camino del Castello Pannilini a San Giovanni d’Asso, alla presenza delle autorità civili e militari.

Nel frattempo le Crete Senesi si preparano per il secondo e ultimo weekend dell’evento dedicato al tartufo bianco che è possibile acquistare con quotazioni che nel primo weekend di fiera, dicono i tartufai, a WineNews, sono oscillate tra i 4.500 e i 5.500 euro al kg a seconda della pezzatura. Prezzi che, dall’inizio della cerca fino ad oggi, quando la compravendita era a 2.500-3.000 euro al kg, sono cresciuti anche in ragione dell’ottima qualità del prodotto, ma al contempo anche della poca quantità reperibile. E così, come in ogni logica di mercato, la bassa offerta, al pari con la diminuzione stessa, ha fatto alzare i prezzi, ma non è escluso che negli ultimi giorni di fiera non si riesca ad acquistare buon tartufo a costi leggermente più bassi, magari sui 4.000-5.000 euro al kg.

