Alta cucina, festa di piazza e charity: la “ricetta” di “Festa a Vico” di Gennarino Esposito

“Festa a Vico”, concepita e guidata dallo chef Gennaro Esposito, si distingue, da vent’anni, come una delle principali manifestazioni gastronomiche italiane, capace come nessuna di riunire molti dei migliori chef italiani, stellati e non solo, e con sempre più spazio anche per il vino, alla corte dello chef della bistellata Michelin “La Torre del Saracino“ di Vico Equense (ci sarà anche WineNews, ndr). Una festa enogastronomica che non ha mai trascurato l’aspetto solidale, tanto che in 20 edizioni è riuscita a donare più di 250.000 euro a diverse associazioni. E sarà così anche nell’edizione n. 21, di scena dal 10 al 12 giugno, con la presenza, per il secondo anno consecutivo, della Fondazione Umberto Veronesi Ets (grazie all’impegno della “Pink Ambassador” Raffaella Ferrara), una delle 7 onlus charity partner (insieme alla Bottega dei semplici pensieri, ad Alts - Associazione per la lotta ai tumori del seno, never give up onlus, Sostenitori ospedale Santobono, Associazione Pandora Artiste Ceramiste ed Associazione oltre il guscio). “Tramite una donazione a Fondazione Veronesi sarà possibile ricevere i biglietti per partecipare alle serate in programma. I fondi raccolti andranno a sostenere la ricerca sui tumori ed in particolare verrà finanziata una meritevole ricercatrice campana, la dottoressa Maria Vittoria Verrillo. La sua ricerca, che si svolge nell’Università degli Studi di Napoli Federico II, è focalizzata sull’ottenimento di composti attivi antitumorali a partire dagli scarti alimentari”, spiega una nota; in particolare, è possibile sostenere la ricerca scientifica partecipando alle seguenti serate: lunedì 10 giugno, con la “Cena delle Stelle”, la tradizionale cena di gala benefica di “Festa a Vico”, che vede protagonisti alcuni dei più riconosciuti chef stellati in Italia e al mondo (370 euro a persona); martedì 11 giugno, con “La Repubblica del Cibo”, momento pop dell’evento con oltre 200 chef da tutta Italia animano le strade di Vico Equense con tante prelibatezze da assaggiare (25 euro per 5 assaggi); mercoledì 12 giugno con il Cammino di Seiano, sul Lungomare della Marina di Seiano, dove oltre 75 chef stellati propongono le loro specialità culinarie. A fine evento il “Dessert Storm”, oltre 50 maestri pasticceri scatenano un inferno di dolci (120 euro a persona).

