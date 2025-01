Anche il futuro dell’agricoltura europea tra i 14 gruppi di lavoro della Commissione Von der Leyen

Dal Clean Industrial Deal all’Intelligenza Artificiale, dall’Azione esterna alle Competenze, lavoro e diritti sociali, dalla Sicurezza economica all’Unione della Difesa, dall’Unione europea del risparmio e degli investimenti all’Unione per la prontezza, dalla Sicurezza interna europea all’Affordable Housing, da Startup e Scaleup allo Scudo Europeo per la Democrazia passando per il Futuro dell’agroalimentare europeo, presieduto dal Commissario Europeo per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale Christophe Hansen: sono i 14 gruppi di lavoro tematici annunciati dalla presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen, nei giorni scorsi (e pubblicati sul sito della Commissione Europea), pensati per garantire il coordinamento su questioni d’attualità, iniziative intersettoriali chiave e politiche orizzontali del nuovo Esecutivo comunitario. Ogni gruppo avrà un proprio mandato, una propria composizione, durata e modalità operative e sarà presieduto da un membro del Collegio nominato dalla presidente.

“I gruppi di lavoro faciliteranno la collaborazione con gli altri membri della Commissione e i servizi associati, garantendo collegialità e coerenza - spiega una nota - concentrandosi sulla definizione di iniziative, sulla realizzazione delle priorità e sulla garanzia della coerenza tra diversi settori, soprattutto in ambiti strategici, senza incidere sul processo decisionale del Collegio o sul ruolo dei suoi organi preparatori”. La Commissione Ue ha spiegato che i gruppi sono istituiti per un periodo iniziale di un anno, che può essere rinnovato per la durata necessaria a realizzare la missione specifica per cui sono stati creati. Nel caso in cui emergano nuove priorità che richiedano il coordinamento di ulteriori elementi politici trasversali, potrebbero essere istituiti nuovi gruppi di progetto.

